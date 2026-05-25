Championship play-off finalinde Middlesbrough karşısında Oli McBurnie'nin 90+4'te attığı golle Premier Lig biletini alan Hull City şehirde taraftarlarıyla buluştu.

Premier Lig'e yükselmelerini kutlayan Hull City'de takımla birlikte üstü açık otobüste şehir turu atan Acun Ilıcalı Sky Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

ACUN ILICALI: 'BU ÇOCUKLAR KAHRAMANIMIZ'

Gelecek sezon Premier Lig'de şansları olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı, "Bu oyuncular ve bu taraftarlarla Premier Lig'de kesinlikle şansımız var. Kolay olmayacak ama şöyle düşünün; bu sezon ligi son sıralarda bitireceğimizi düşünüyorlardı şimdi de aynı durum söz konusu. Her zaman en zayıf olacağımızı düşünecekler ama gerçekte güçlü bir ekibiz. Sadece yetenek futbolda yeterli değil yüreğiniz olmalı. Bu çocuklar bizim kahramanımız. Çok büyük bir yürekleri var." dedi.

'PARA HARCAMAYA HAZIRIZ'

Muhabirin 'Bunun için para harcamanız gerekebilir. Buna hazır mısınız?' sorusu üzerine Ilıcalı, 'Tabii ki.' diye cevapladı.