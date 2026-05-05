Polonara, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, bireysel çalışmalarla sahalara dönmeyi denediğini ancak rekabet düzeyinde basketbola devam edemeyeceğini anladığını belirtti. İtalyan oyuncu, eski performansına ulaşamayacağını düşündüğünü ifade ederek, geçmişteki haliyle hatırlanmak istediğini vurguladı ve basketbola veda ettiğini dile getirdi.

Kariyerinde Baskonia, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas ve Virtus Bologna gibi önemli ekiplerde forma giyen 34 yaşındaki milli oyuncu, son olarak Dinamo Sassari kadrosunda yer aldı.

Ekim 2023’te Testis kanseri teşhisini yenerek sahalara dönen Polonara’ya, Haziran 2025’te bu kez Miyeloid lösemi tanısı konulmuştu.