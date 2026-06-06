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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası, aynı ailenin ikinci kez benzer bir acıyla sarsılmasına neden oldu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede günlerdir tedavi gören Mehmet Koparan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 31 Mayıs'ta Gölyaka Mahallesi girişindeki sahil yolunda yaşandı. Mehmet Koparan'ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yol kenarındaki zeytinliğe savrulurken, genç sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Koparan, 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

AİLEYİ İKİNCİ KEZ YASA BOĞAN TESADÜF

Mehmet Koparan'ın ölümünün ardından ortaya çıkan detay ise yürekleri burktu. Genç adamın ablası Aslı Koparan'ın da 2015 yılında geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

21 yaşındaki Aslı Koparan'ın, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyahat ettiği sırada otomobille çarpışan araçta yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı aileden iki kardeşin 11 yıl arayla motosiklet kazalarında yaşamını yitirmesi yakınlarını ve mahalle sakinlerini derin üzüntüye boğdu.