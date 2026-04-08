Bu bölümde, işlemediği bir suç yüzünden cezaevine giren Doğan, onu bu duruma sürükleyen Tahir’le nihayet yüzleşti. Tahir’in tehditkâr teklifine boyun eğmeyen Doğan’ın direnişi, bölümün en kritik dönüm noktalarından biri olarak öne çıktı.

ÇAĞLA DOĞAN'I KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTI

Öte yandan dış dünyada da hareketlilik hız kesmedi. Çağla, Doğan’ı kurtarabilmek için delil toplarken zamanla yarıştı. Tahir’in planlarını bozmak uğruna büyük riskler alan Çağla’nın kararlılığı, hikâyenin yönünü belirleyen önemli unsurlardan biri oldu.

Tahir’in yalnızca Doğan’ı değil, ailesini de hedef alması gerilimi daha da tırmandırdı. Behram’ın takıntılı davranışları ve Tahir’in yeni hamleleri, olay örgüsünü daha karmaşık bir hale getirirken Mahinur’un kısa süreli özgürlüğü de dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

13. BÖLÜM FRAGMANIYLA HEYECAN DAHA DA ARTTI

Yayınlanan 13. bölüm fragmanında ise heyecan daha da yükseliyor. Doğan’ın, yaşananların arkasındaki kişinin kardeşi Melek olduğunu öğrenmesi büyük bir şok yaratıyor. Melek’in abisini kurtarmak için Tahir’e baskı yapacağı, Tahir ile Şimşek arasında yeni bir çatışmanın doğacağı görülüyor. Ayrıca Doğan ile Çağla arasındaki yakınlaşma da izleyicilerin dikkatini çekiyor.

ATV ekranlarında yayınlanan dizinin 12. bölümünü kaçıranlar, bölümü kanalın resmi internet sitesi ve YouTube üzerinden izleyebiliyor. Yeni bölümün ise yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor.