Dizinin gidişatından memnun kalınmaması üzerine hem hikâyede hem de başrol kadrosunda önemli revizyonlara gidildi. Afra Saraçoğlu’nun projeye erken veda etmesinin ardından, Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni partneriyle ilgili ortaya atılan iddia büyük şaşkınlık yarattı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nu bir araya getiren dizide sürpriz bir ayrılık kararı alındı. 23 Haziran’da sezon finali yapması planlanan yapımda, Avukat Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu’nun 17. bölüm itibarıyla ekibe veda edeceği öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından gözler dizinin geleceğine ve İmirzalıoğlu’nun yeni partnerinin kim olacağına çevrildi. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu yapım için yeni sezon onayı verilirken, senaryoda da kapsamlı değişiklikler yapılacağı belirtildi.

“Gel Konuşalım” programında konuşan Mehmet Üstündağ, Afra Saraçoğlu’nun ayrılık nedenini ve yerine düşünülen ismi açıkladı. Üstündağ, oyuncunun projeye başından beri sıcak bakmadığını, yoğun ısrar sonrası kabul ettiğini ifade etti. Dizinin beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle yeni sezonda daha mafya temalı bir hikâyeye dönüşeceğini söyleyen Üstündağ, “Büyük ihtimalle Sinem Kobal kadroya dahil olacak” dedi.

Bu iddia stüdyoda da şaşkınlık yarattı. Program sunucuları Ece Erken ile Nur Tuğba Namlı, duyduklarına inanmakta zorlanırken, ekrandaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.