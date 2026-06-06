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ABD’ye vize başvurusu yapan İran Milli Takımı'nda vize krizi: Ekibe onay çıkmadı

ABD-İran arasındaki savaş, futbolu da vurdu. ABD, İranlı futbolculara vize verirken teknik ekibin girişine onay vermedi.

ABD, Dünya Kupası öncesinde İran Milli Futbol Takımı’na yönelik vize sürecinde kararını açıkladı. İran’ın 26 kişilik oyuncu kadrosuna giriş izni verilirken, teknik ve idari ekipten çok sayıda ismin başvurusu reddedildi.

İranlı futbolcuların dünya kupası için ABD'ye girişlerine izin verilip verilmeyeceği konusu aylardır belirsizdi. İran Milli Takımı’nın turnuvada ABD’de oynayacağı grup maçları öncesi vize başvurularına ilişkin karar netleşti. Alınan karara göre, oyuncu kadrosunun tamamı ABD’ye giriş hakkı elde etti.

Ancak teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadroda yer alan çok sayıda ismin başvurusu kabul edilmedi. Reddedilen isimler arasında 12’den fazla destek personelinin bulunduğu bildirildi.

İddialara göre vize verilmeyenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da yer aldı. Taj’ın geçmişte İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı görevlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Elips Haber'de yer alan habere göre, ABD yönetiminden bir yetkili, sporculara ve zorunlu personellere gerekli vizelerin verildiğini belirterek, sistemin “yanlış gerekçelerle ülkeye girişe izin verecek şekilde kullanılmasına” izin verilmeyeceğini ifade etti.

ABD’nin küresel ortaklıklar özel temsilcisi Paolo Zampolli ise alınan kararın “ülke güvenliğini koruma” gerekçesiyle uygulandığını söyledi.

FIFA süreci yakından takip etti

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun süreci yakından izlediği, mart ayında İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği, FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström’ün ise kamp süreci için Türkiye’de temaslarda bulunduğu aktarıldı.

İran Milli Takımı’nın hazırlıklarını Türkiye’nin güneybatısında sürdürdüğü, başlangıçta kamp planının ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde olduğu ancak daha sonra Meksika’nın Tijuana kentine yönlendirildiği belirtildi.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, kararın FIFA ile koordinasyon içinde alındığını ve ABD’de kalış süresini azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.