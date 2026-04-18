Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün oğlu Mehmet Emre Gül, iş dünyasındaki yeni girişimiyle dikkat çekti. Daha önce farklı perakende yatırımlarıyla gündeme gelen Gül’ün bu kez çikolata sektörüne adım attığı öğrenildi.

İddiaya göre Mehmet Emre Gül, İsviçre merkezli ve premium segmentte yer alan bir çikolata markasını Türkiye pazarına getirdi. Markanın İstanbul’daki ilk satış noktalarının lüks alışveriş merkezlerinde açıldığı aktarıldı.

Markanın Türkiye fiyatları da kamuoyunda dikkat çekti. Satış noktalarından birinde 40 gramlık fındıklı bitter çikolatanın 320 liradan satışa sunulduğu, kilogram fiyatının ise yaklaşık 8 bin liraya ulaştığı belirtildi.

Markanın resmi internet sitesinde ürünlerin kilogram fiyatlarının 60 euro ile 280 euro arasında değiştiği, Türkiye’deki etiket fiyatlarının ise bunun da üzerine çıktığı ifade edildi.