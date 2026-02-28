ABD ve İran arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesiyle birlikte, Washington’un Orta Doğu ve Körfez hattındaki askeri varlığı mercek altına alındı. En az 19 üs ve yaklaşık 40 bin personelden oluşan bu devasa askeri ağ, hem ABD’nin bölgedeki gücünü yansıtıyor hem de olası bir topyekûn savaşın yayılacağı sınırları gözler önüne seriyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim, Washington’un uzun süredir devam eden tehditlerinin ardından bugün itibarıyla fiili bir savaşa dönüştü. Sabah saatlerinde ABD ve İsrail’in İran’daki çeşitli noktaları hedef alan saldırılarıyla başlayan bu süreç, gözleri yeniden Orta Doğu ve Körfez’deki Amerikan askeri varlığına çevirdi.

Haberglobal'in haberine göre, Bölgedeki en az 19 üs ve yaklaşık 40 bin askerden oluşan geniş askeri ağ, bugün yaşanan sıcak çatışmanın ardından olası bir bölgesel savaşın sınırlarını ve stratejik merkezlerini de net bir şekilde ortaya koyuyor.

ABD'NİN ASKERİ VARLIĞI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Tahran yönetimi, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı misilleme yapacağını açıklamasının hemen ardından harekete geçti. Başta İsrail olmak üzere Körfez bölgesindeki ABD üslerinin hedef alındığı söylendi. İran, misilleme saldırıları kapsamında Körfez ülkelerindeki ABD askeri varlığını doğrudan hedef aldığını duyurdu.

OPERASYON UZUN ZAMANDIR GÜNDEMDEYDİ

ABD’nin İran’a yönelik olası bir operasyonu uzun süredir gündemdeydi. Bu süreçte Washington’un bölgedeki askeri varlığı da tartışma konusu oldu. ABD bir yandan mevcut üslerini tahkim ederken, diğer yandan bölgeye yeni savaş gemileri ve savaş uçakları sevk etti. Bu sevkiyatlara ilişkin bilgiler hem açık kaynaklara yansıdı hem de Donald Trump tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İran’ın “Bölgedeki tüm askeri üsler meşru hedeftir” açıklamasının ardından, ABD’nin Ortadoğu ve Körfez’deki askeri varlığı yeniden gündemin merkezine yerleşti.

ASKER SAYISI 40 BİN

ABD Dış İlişkiler Konseyi ve açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD’nin bölgede en az 19 askeri tesisi bulunuyor; bunların 8’i kalıcı nitelikte. Toplam Amerikan askeri sayısı ise son takviyelerle birlikte yaklaşık 40 bin civarında.ABD’nin bölgedeki en kritik deniz konuşlanması Bahreyn’de. Başkent Manama’daki Naval Support Activity üssü, ABD Donanması 5. Filo karargâhına ev sahipliği yapıyor.

Basra Körfezi, Kızıldeniz, Arap Denizi ve Hint Okyanusu’nun bir kısmından sorumlu bu filo, İran’a karşı caydırıcılığın ana unsurlarından biri. Bahreyn’de yaklaşık 9 bin Amerikan askeri bulunuyor.

KATAR VE KUVEYT

Katar’daki El-Udeid Hava Üssü, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) ileri karargâhı. ABD Dış İlişkiler Konseyi'ne göre yaklaşık 10 bin askerin bulunduğu üs, savaş uçakları, tankerler ve istihbarat unsurlarıyla bölgedeki en büyük Amerikan tesisi konumunda.

Kuveyt ise adeta bir lojistik köprü. Camp Arifjan (CENTCOM kara kuvvetleri karargâhı), Ali Al-Salem Hava Üssü ve Camp Buehring başlıca tesisler arasında.

Irak ve Suriye’ye geçişlerde kritik rol oynayan Kuveyt’te yaklaşık 13 bin 500 asker konuşlu.

HAVA SAVUNMA HATTINDA BULUNAN: SUUDİ ARABİSTAN VE BAE

Riyad yakınlarındaki Prens Sultan Hava Üssü, Patriot bataryaları ve hava savunma sistemleriyle öne çıkıyor. Suudi Arabistan’da yaklaşık 2 bin 700 ABD askeri bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El-Dhafra Hava Üssü ise keşif, gözetleme ve IŞİD’e karşı operasyonlarda aktif rol oynadı. Ülkede yaklaşık 3 bin 500 asker konuşlu.

ÜRDÜN, IRAK VE SURİYE

Ürdün’ün Azrak kentindeki Muwaffaq Salti Hava Üssü, ABD’nin 332. Hava Seferi Kanadı’na ev sahipliği yapıyor. Ürdün’de yaklaşık 3 bin 800 asker bulunuyor.

Irak’ta Ayn el-Esed ve Erbil hava üsleri başlıca merkezler. Ülkedeki asker sayısı yaklaşık 2 bin 500. Kuzeydoğu Suriye’de ise daha dağınık ileri operasyon noktalarında yaklaşık 2 bin asker bulunuyor.