ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, Gazze'nin yeniden inşası için "7 milyar dolardan fazla" kaynak sağlandığını ve bu doğrultuda kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin (NCAG) desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kushner, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.

Gazze'nin yeniden inşasının detaylarına yer veren görsel bir tanıtımın ardından konuşan Kushner, bunun, Gazze için yapılan çalışmaların "sadece küçük bir örneği" olduğunu söyledi.

"7 MİLYAR DOLARDAN FAZLA BİR KAYNAK SAĞLANDI"

Kushner, Gazze'nin geleceğine yönelik çalışmalara desteğini erken açıklayan tüm ülkelere teşekkür ederek "Bunları, geleceğin farklı olabileceğine gerçekten inanan ve ortaklık kurmak, itibarlarını, kaynaklarını, zamanlarını ve fikirlerini ortaya koyarak 'Kendi ülkelerimizde çözdüğümüz zorluklar bunlar' demek isteyen ülke grubu olarak görüyorum." diye konuştu.

Gazze'nin inşası için "7 milyar dolardan fazla" bir kaynak sağlandığı bilgisini paylaşan Kushner, "Burada gerçekten bir kaynak sorunumuz yok ancak herkesin desteğine ihtiyacımız olacak, sadece bunu iyi bir şekilde uygulamamız gerekiyor." dedi.

"GAZZE 10 YILA KADAR KENDİNİ YÖNETECEK DURUMA GELECEK"

Jared Kushner tarafından hazırlanan tanıtım videosunda, Gazze'de yapılan çalışmalara yer verilirken, Filistinli aileler için barınma, yiyecek, sağlık hizmeti ve eğitim alabileceği güvenli bölgelerin kurulmaya başlandığı öne sürüldü.

ABD ve Dünya Bankası ile koordineli olarak yapılacak altyapı çalışmalarına da yer verilen videoda, "yüz binlerce kişinin" yeniden yapılanma ve ticari faaliyetlerde istihdam edileceği, ulaşım, su ve enerji sistemlerinin restore edileceği ve modern bir ekonomi ortaya çıkmaya başlayacağına değinildi.

Tanıtım videosunda, "Çocuklar, hoşgörü, haysiyet ve barışı teşvik eden bir müfredatla sınıflarına geri dönecekler. Üçüncü yıla kadar hedefimiz, Refah'ın tamamen yeniden inşa edilmesi, işsizliğin azaltılması ve Gazze'nin İbrahimi bir geçit yoluyla dünyaya bağlanması, Mısır, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlantı kurması, Hindistan ve Avrupa'ya uzanmasıdır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Gazze'nin 10 yıla kadar kendi kendini yöneten, gelişen sanayi ve konutlarla bölgeye entegre olmuş bir yapıya kavuşacağı belirtilerek "Tüm bunlar, Gazze'nin güvenli, müreffeh ve barışçıl bir şekilde yeniden doğuşunun çerçevesidir." değerlendirmesi yapıldı.