Ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden şarkıcı Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak’, ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etme’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı’nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Öte yandan şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

ÜNLÜLER SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Barış Talat, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 12 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.