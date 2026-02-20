Samsunspor, Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Takımın başında ilk maçından galibiyetle ayrılan Samsunspor'un yeni teknik direktörü Thorsten Fink maç sonu açıklamalarda bulundu.

THORSTEN FINK: 'HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL, HİÇBİR ŞEY ELDE ETMEDİK'

Thorsten Fink galibiyete dair şunları söyledi:

"Bir hoca olarak bugünkü ilk maçıma çıktım. Bu galibiyet çok önemliydi takım için, kulüp için, şehir için. Taraftar için çok mutluyum, buraya kadar geldiler. Her şey bitmiş değil, hiçbir şey elde etmedik. Aynı oyunu kendi evimizde de göstermeliyiz. Şimdiye kadar tarih yazmıştık, tarih yazmaya devam etmek istiyoruz.

Oyunun genelinde kontrol bizdeydi. İki atağımız vardı. Biri ofsayt oldu ama yine de etkiliydi. Topa sahip olan taraftık. 3. bölgede çok etkiliydi. Söylediğim her şeyi takım bugün gerçekleştirdi.

Taktikler maça bağlı. Maçta nasıl hissediyorum, oyuncular nasıl hissediyor, buna göre değişiklik yapacağız.

Cherif penaltıyı kaçırdı, Marius zaten antrenmanlarda iyiydi. Öyle bir değişiklik yaptım. Orta sahada değişiklik yapmadım. Orta saha ve defansta çok iyiydik. Maçtan maça taktikler değişir."