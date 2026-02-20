OLAYLAR

1547 - VI. Edward, Westminster Abbey'de taç giyerek İngiltere Kralı oldu.

1798 - Papa VI. Pius, Louis-Alexandre Berthier tarafından görevden alındı.

1833 - Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır Eyaleti'nde çıkan isyanın bastırılması için, Rusya Filosu İstanbul'a geldi.

1835 - Şili'nin Concepción şehri, depremle yerle bir oldu.

1872 - Metropolitan Museum of Art, New York'ta açıldı.

1877 - Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi, Bolşoy Tiyatrosu'nda ilk gösterimini yaptı.

1887 - Alman İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Avusturya-Macaristan arasında ‘Tripartite Paktı’ imzalandı.

1909 - Fütürizm kelimesi ilk defa kullanıldı. İtalyan şair ve editör Filippo Tommaso Marinetti'nin Le Figaro gazetesine yazdığı Fütürist Manifesto makalesi, geçmişi unutup değişimi, özgünlüğü ve yeniliği kucaklayan sanat akımının ismini oluşturdu.

1914 - İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.

1919 - Afganistan Emiri Habibullah Han, suikaste uğrayarak öldü. Kardeşi Nasrullah Han yerine Emir olduysa da, bir haftalık çok kısa süren saltanatının ardından, Amanullah Han tarafından tahttan indirilip müebbet hapse mahkûm ettirildi ve Amanullah Han, tahta çıktı.

Takiji Kobayashi

1933- Japon yazar Takiji Kobayashi, Japon İmparatorluğu'na bağlı antikomünist polis gücü olan Tokubetsu Kōtō Keisatsu'ya bağlı casuslar tarafından öldürüldü.

1938 - Adolf Hitler, Çekoslovakya ve Avusturya'daki Almanlar için kendi geleceklerini belirleme hakkı istedi.

1941 - Türkiye'de Yahudiler için transit vizesine ilişkin talimatname yayınlandı.

1944 - II. Dünya Savaşı: "Big Week" başladı ve Amerika Birleşik Devletleri bombardıman uçakları, Nazi uçak üretim merkezlerini bombaladı.

1947 - 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun ile Türkiye'de ilk kez sendikalara, özel bir kanun ile kurulma hakkı tanındı.

1961 - Türkiye'de ilk koalisyon kabinesi, İsmet İnönü Başkanlığında kuruldu.

1962 - Astronot John Glenn, Friendship 7 uzay aracının içinde dünya etrafında 3 defa döndü. Olay 4 saat 55 dakika sürdü.

1970 - Boğaziçi Köprüsü'nün temeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakanı Süleyman Demirel tarafından törenle atıldı. Üç yılda tamamlanan köprü, 29 Ekim 1973'te açıldı.

1971 - Uganda'da İdi Amin, kendini Devlet Başkanı ilan etti.

1988 - Dağlık Karabağ Özerk Oblastı, Azerbaycan'dan ayrılıp, Ermenistan'a katılmak için oylama yaptı. Bu olay Karabağ Savaşı'nı tetikledi.

1991 - Slovenya Parlamentosu, Yugoslavya'nın dağıtılmasını önerdi.

1993 - Güney Afrika Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk, ilk kez siyahların da görev aldığı kabineyi açıkladı.

2001 - Filipinler Devlet Başkanı Gloria Macapagal Arroyo, barış görüşmelerinin yeniden başlamasını sağlamak için ülkenin güneyindeki ayrılıkçı Müslümanlarla tek yanlı ateşkes yaptı.

2001 - İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sümerbank eski Genel Müdürü Şükrü Karahasanoğlu, İtalya'da yakalandı.

2008 - Endonezya'nın batısında 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Sumatra Adasının Medan bölgesinin, 319 kilometre batısında olduğunu belirtti.

2015 - Finlandiya'da 12 Aralık 2014'te meclisten geçen eşcinsel evlilik yasası, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Yasa 2017'de yürürlüğe girdi.

DOĞUMLAR

1523 - Jan Blahoslav, Çek hümanist yazar, şair, çevirmen, etimolog, ilahi yazarı, gramer, müzik teorisyeni ve besteci (ö. 1571)

1753 - Louis-Alexandre Berthier, Fransız asker ve mareşal (ö. 1815)

1810 - Henri Martin, Fransız tarihçi ve siyasetçi (ö. 1883)

1819 - Alfred Escher, İsviçreli politikacı ve iş insanı (ö. 1882)

1844 - Ludwig Boltzmann, Avusturyalı fizikçi (ö. 1906)

1844 - Joshua Slocum, Amerikalı denizci, gezgin ve yazar (ö. 1909)

1863 - Lucien Pissarro, İngiliz manzara ressamı, grafiker, ahşap oymacısı, sanatsal kitap tasarımcısı ve baskıcısı (ö. 1944)

1868 - Pompeu Fabra, İspanyol mühendis ve gramerçi (ö. 1948)

1883 - Naoya Shiga, Japon yazar (ö. 1971)

1886 - Béla Kun, Macar komünist politikacı (ö. 1939)

1887 - Carl Ebert, Alman tiyatro yönetmeni, oyuncu ve eğitmen (ö. 1980)

1889 - Hulusi Behçet, Türk dermatoloji uzmanı ve bilim insanı (ö. 1948)

1896 - Henri de Lubac, 20. yüzyılın en önemli Katolik ilahiyatçıları arasındadır (ö. 1991)

1898 - Enzo Ferrari, İtalyan otomobil üreticisi (ö. 1988)

1901 - Henry Eyring, Amerikalı teorik kimyager (ö. 1981)

1901 - Muhammed Necib, Mısırlı asker ve devlet adamı (ö. 1984)

1902 - Ansel Adams, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1984)

1912 - Pierre Boulle, Fransız yazar ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (ö. 1994)

1916 - Hüsamettin Bozok, Türk yazar ve gazeteci (ö. 2008)

1925 - Robert Altman, Amerikalı yönetmen (ö. 2006)

1927 - İbrahim Ferrer, Kübalı müzisyen ve Buena Vista Social Club üyesi (ö. 2005)

1927 - Sidney Poitier, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2022)

1929 - Elio Berhanyer, İspanyol moda tasarımcısı (ö. 2019)

1930 - Miodrag Bulatović, Sırp yazar, romancı, gazeteci ve oyun yazarı (ö. 1991)

1935 - Ellen Gilchrist, Amerikalı romancı, kısa hikâye yazarı ve şair (ö. 2024)

1937 - Alfredo Rojas, Arjantinli eski profesyonel futbolcu (ö. 2023)

1937 - Robert Huber, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1937 - Ülkü Tamer, Türk şair, oyuncu ve çevirmen (ö. 2018)

1940 - Ercan Arıklı, Türk gazeteci (ö. 2003)

1943 - Mike Leigh, İngiliz yönetmen

1945 - George Smoot, Amerikalı fizikçi, kozmolog ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2025)

1946 - J. Geils, Amerikalı şarkıcı-şarkı yazarı ve gitarist (ö. 2017)

1946 - Norma, Fransız çizgi roman sanatçısı (ö. 2021)

1947 - Dursun Karamustafa, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2025)

1948 - Asu Maralman, Ermeni asıllı Türk müzisyen ve oyuncu

1948 - Latika Katt, Hint heykeltıraş (ö. 2025)

1949 - Adnan Kahveci, Türk siyasetçi ve devlet adamı (ö. 1993)

1949 - Ivana Trump, Çek iş insanı (ö. 2022)

1951 - Gordon Brown, Birleşik Krallık Başbakanı

1953 - İbrahim Sarıçam, Türk akademisyen (ö. 2017)

1954 - Anthony Head, İngiliz aktör ve müzisyen

1962 - Hatice Aslan, Türk oyuncu

1964 - Rudi García, Fransız futbolcu ve teknik direktör

1964 - Willie Garson, Amerikalı oyuncu (ö. 2021)

1966 - Cindy Crawford, Amerikalı model

1967 - Kurt Cobain, Amerikalı Rock müzisyeni (Nirvana) (ö. 1994)

1969 - Jason Blum, Amerikalı film ve televizyon yapımcısı

1970 - İsrafil Köse, Türk dizi ve film oyuncusu (ö. 2016)

1971 - Jari Litmanen, Fin futbolcu

1974 - Kerim Bakiri, İranlı eski futbolcu

1974 - Ömer Halisdemir, Türk astsubay (ö. 2016)

1976 - Zdravko Lazarov, Bulgar millî futbolcu

1977 - Gail Kim, Kore asıllı Kanadalı profesyonel güreşçi, menajer, model ve aktris

1980 - Berk Tokay, Türk grafiker

1982 - Abdukarim Mirzayev, Özbek gazeteci, film yönetmeni ve blog yazarı

1983 - Ali Buhara Mete, Türk oyuncu

1985 - Yulia Volkova, Rus müzisyen

1987 - Miles Teller, Amerikalı oyuncu

1988 - Ki Bo-bae, Güney Koreli okçu

1988 - Jiah Khan, Hint asıllı Britanyalı ve ağırlıklı olarak Bollywood filmlerinde rol alan oyuncu (ö. 2013)

1988 - Nazlı, Türk şarkıcı, sunucu ve köşe yazarı

1988 - Rihanna, Barbadoslu şarkıcı, oyuncu ve iş insanı

1989 - Bahar Yapar, Boşnak asıllı millî basketbolcu

1990 - Ciro Immobile, İtalyan milli futbolcu

1991 - Antonio Pedroza, İngiliz futbolcu

1996 - Mabel, İngiliz şarkıcı

2003 - Olivia Rodrigo, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu

ÖLÜMLER

922 - Theodora, I. Romanos'un eşi (d. ?)

1162 - Muhammed bin Kiyâ Büzürgümmîd, Alamut Kalesi'nin hakimi (d. 1097)

1258 - Mustasım, 1242 - Şubat 1258 döneminde Abbasi Devleti'nin son hükümdarı ve Irak Abbasileri'nin 37. ve son halifesi (d. 1221)

1431 - V. Martinus, 1417'den 1431'e kadar Papalık yapmıştır (d. 1368)

1458 - Lazar Branković, Sırbistanın kralı (d. 1421)

1513 - Johan, Danimarka kralı (d. 1455)

1778 - Laura Bassi, İtalyan akademisyen (d. 1711)

1790 - II. Joseph, Kutsal Roma imparatoru (d. 1741)

1861 - Eugène Scribe, Fransız oyun yazarı ve libretto yazarı (d. 1791)

1895 - Frederick Douglass, Amerikalı reformist, konuşmacı ve yazar (d. 1818)

1895 - Mirza Şirazi, İslam alimi (d. 1815)

1907 - Henri Moissan, Fransız kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1852)

1916 - Klas Pontus Arnoldson, İsveçli gazeteci, politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1844)

1920 - Robert Peary, Amerikalı kâşif ve Kuzey Kutbu'na ilk kez ayak basan (d. 1856)

1923 - Damdin Sühbatur, Moğol Halk Partisi kurucusu ve komünist lider (d. 1893)

1933- Takiji Kobayashi, Japon proleter edebiyatı yazarı (d. 1903)

1936 - Aleksandr Tamanian, Ermeni mimar ve kent bilimci (d. 1878)

1947 - Burhanettin Tepsi, Türk tiyatro sanatçısı ve yazar (d. 1882)

1957 - Sadri Maksudi Arsal, Türk tarihçi, hukukçu ve siyaset adamı (d. 1879)

1966 - Chester Nimitz, Amerikalı amiral (d. 1885)

1972 - Maria Goeppert-Mayer, Amerikalı-Alman fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (d. 1906)

1976 - René Cassin, Fransız hukukçu (d. 1887)

1977 - Rami Garipov, Başkurt ulusal şair, yazar ve oyun yazar (d. 1932)

1991 - Hakkı Anlı, Türk ressam (d. 1906)

1992 - Dick York, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1928)

1993 - Ferruccio Lamborghini, İtalyan otomobil üreticisi (d. 1916)

1996 - Solomon Asch, Polonya doğumlu bir Amerikalı psikologdu (d. 1907)

1996 - Audrey Munson, Amerikalı sanatçı modeli ve sinema oyuncusuydu (d. 1891)

1996 - Toru Takemitsu, Japon besteci ve müzik kuramcısı (d. 1930)

1997 - Paul Anxionnaz, Fransız siyasetçi (d. 1902)

1999 - Sarah Kane, İngiliz oyun yazarı (d. 1971)

2003 - Maurice Blanchot, Fransız edebiyat kuramcısı ve yazar (d. 1907)

2005 - Sandra Dee, Amerikalı oyuncu (d. 1944)

2005 - Hunter S. Thompson, Amerikalı gazeteci ve yazar (d. 1937)

2009 - Emin Cankurtaran, Türk iş insanı ve Fenerbahçe'nin eski Başkanlarından (d. 1930)

2010 - Zekeriya Güçlü, Türk güreşçi (d. 1972)

2015 - Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Türk öğrenci (d. 1991)

2016 - Fernando Cardenal, Cizvit rahibi ve siyasetçi (d. 1934)

2016 - Ove Verner Hansen, Danimarkalı opera şarkıcısı ve aktör (d. 1932)

2017 - Vitaliy Çurkin, Rus diplomat (d. 1952)

2017 - Mildred Dresselhaus, fizik ve elektrik elektronik mühendisliği alanlarında Amerikalı profesör (d. 1930)

2017 - Steve Hewlett, Britanyalı radyocu, gazeteci ve akademisyen (d. 1958)

2017 - Sofía Ímber, Romanya doğumlu Venezuelalı gazeteci ve hayırsever (d. 1924)

2018 - Jiichiro Date, Serbest stilde güreşen Japon güreşçi (d. 1952)

2018 - Agnieszka Kotulanka, Polonyalı oyuncu (d. 1956)

2018 - Roy McDonald, Kanada'dalı şair ve sokak sanatçısı (d. 1937)

2018 - Zigmas Zinkevičius, Litvan dilbilimci ve tarihçi (d. 1925)

2019 - Bernard Dorin, Fransız diplomat (d. 1929)

2019 - Chelo Alonso, Küba asıllı İtalyan oyuncu (d. 1933)

2019 - Kemal Karpat, Türk tarihçi ve akademisyen (d. 1923)

2019 - Claude Goretta, İsviçreli televizyon yapımcısı ve film yönetmeni (d. 1929)

2019 - Francisco Mañosa, Filipinli mimar (d. 1931)

2019 - Vinny Vella, İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu, sunucu ve komedyen (d. 1947)

2020 - Claudette Nevins, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1937)

2020 - Jean-Claude Pecker, Fransız astronom, astrofizikçi ve yazar (d. 1923)

2021 - I Gede Ardhika, Endonezyalı siyasetçi (d. 1945)

2021 - Serpil Barlas, Türk Pop Müziği sanatçısı (d. 1953)

2021 - Richard Boyd, Amerikalı bir filozoftu (d. 1942)

2021 - ATM Shamsuzzaman, Bangladeşli aktör, yönetmen, yapımcı, senarist ve oyun yazarı (d. 1941)

2022 - Bob Beckel, Amerikalı siyasi yorumcu, köşe yazarı, siyasi danışman ve TV sunucusu (d. 1948)

2022 - Joni James, Amerikalı pop şarkıcısı (d. 1930)

2022 - Quazi Rosy, Bangladeşli şair ve siyasetçi (d. 1949)

2022 - Oleksandr Sydorenko, Ukraynalı-Sovyet karışık stilde yüzen yüzücü (d. 1960)

2023 - Bruce Barthol, Amerikalı bas gitarist, söz yazarı ve besteci (d. 1947)

2023 - Bela Bose, Hint dansçı ve aktris (d. 1943)

2023 - Şener Eruygur, Türk asker (d. 1941)

2023 - Miklós Lendvai, Macar profesyonel futbolcu ve teknik adam (d. 1975)

2023 - Jim Savage, Yeni Zelandalı Paralimpik atlet (d. 1936)

2024 - Andreas Brehme, Alman eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1960)

2025 - Roger Romani, Fransız siyasetçi (d. 1934)

2025 - Peter Jason, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1944)

2025 - Feroz Ahmad, Hint kökenli Amerikalı ve Türk tarihçi (d. 1938)

2025 - Evan Williams, İskoç profesyonel futbolcu ve antrenör (d. 1943)