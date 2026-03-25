ABD’de cari işlemler açığı, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde dikkat çeken bir düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin cari açığı bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 20,2 azalarak 190,7 milyar dolara geriledi.

5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Bu düşüşle birlikte ABD’nin cari işlemler açığı, 2021’in ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu. Açıklanan veri, piyasalarda beklenen 211 milyar dolar seviyesinin de altında gerçekleşti.

Öte yandan, 2025’in üçüncü çeyreğine ilişkin cari açık verisi 226,4 milyar dolardan 239,1 milyar dolara revize edildi.

GSYH’YE ORANI GERİLEDİ

Cari açığın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya oranı da düşüş gösterdi. Söz konusu oran, üçüncü çeyrekteki yüzde 3,1 seviyesinden yılın son çeyreğinde yüzde 2,4’e indi.

Cari açıktaki daralmada, birincil gelir dengesinin fazla vermeye başlaması ve mal ticareti açığındaki azalma etkili oldu. Ekonomideki bu gelişme, dış dengenin son dönemde toparlanma eğilimine girdiğine işaret etti.