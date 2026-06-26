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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Türkiye ile ABD karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, mücadelede son dakikalarda bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ancak Türkiye'nin gruptan çıkma şansının daha önce sona ermiş olması, gol sevincinin sosyal medyada tartışılmasına neden oldu.

ABD'Lİ TARAFTARDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Maçın ardından bir ABD'li taraftarın Türkiye'nin gol sevinciyle ilgili yaptığı yorum gündem oldu.

Taraftarın, "Türkiye neden kutlama yapıyor? Son düdük çaldığında bavullarınızı toplayıp gidiyorsunuz." sözleri kısa sürede çok konuşuldu.

GALİBİYETLE VEDA

A Milli Takım, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesine rağmen ABD karşısında aldığı galibiyetle turnuvadaki ilk ve tek 3 puanını elde etti.

Ay-yıldızlıların son dakika golü sonrası yaşadığı sevinç, bir kesim tarafından prestij galibiyeti olarak yorumlanırken, ABD'li taraftarın sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.