Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasıyla başlayan F-35 krizinde, ABD kanadından provokatif bir açıklama daha geldi. Florida Senatörü Rick Scott, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki tartışmaların ardından yaptığı paylaşımla, Ankara'nın gelişmiş savaş uçağı programına yeniden dahil olma umutlarına set çekti.

"AMERİKAN SAVUNMA PLATFORMLARINI ALMADA BOL ŞANSLAR"

Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'yi doğrudan hedef aldı. ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın F-35 sürecine dair değerlendirmelerini alıntılayan Scott, Ankara'nın dış politika tercihlerini eleştirerek savunma sanayii taleplerinin karşılıksız kalacağını iddia etti. Türkiye'yi bölgesel ittifakları üzerinden suçlayan Scott, "Türkiye; Hamas'ı ve Müslüman Kardeşler'i finanse eden, Rusya ve İran ile yakın ilişkiler kuran bir ülke. F-35, F-16 ve diğer Amerikan yapımı savunma platformlarını almada size bol şanslar" ifadelerini kullandı.

2018 GÖNDERMESİ: "YİNE SÖYLÜYORUM"

Açıklamasında geçmişe dönük bir hatırlatmada da bulunan Senatör Scott, tavrının yeni olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçmişteki temaslarına değinen Scott, "2018'de Erdoğan'a söyledim ve şimdi tekrar söylüyorum: F-35'i alamayacaksınız" diyerek Washington'daki katı tutumun sürdüğünü ifade etti.

Antalya Diplomasi Forumu Sonrası Gelen Çıkış Scott'ın bu sert sözleri, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin S-400 tercihi nedeniyle programdan çıkarılmasına dair yapılan resmi açıklamaların ardından geldi. Senatörün bu çıkışı, ABD Senatosu'ndaki bazı kesimlerin Türkiye’ye yönelik sadece F-35 değil, F-16 tedarik sürecinde de engel çıkarabileceği sinyali olarak değerlendiriliyor.