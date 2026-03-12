ABD’de Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden Senatör Chris Murphy, İran ile yaşanan savaşın yönetiliş biçimine sert tepki gösterdi. Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi Murphy, Trump yönetiminin yürüttüğü askeri sürecin stratejik bir planı bulunmadığını savundu.

Murphy, İran’la yaşanan çatışmaları “ABD’nin son yüzyılda yürüttüğü en beceriksiz ve tutarsız savaş” olarak tanımladı.

“ORTAK BİR SAVAŞ PLANI YOK”

Trump yönetiminin hedeflerinin sürekli değiştiğini öne süren Murphy, Washington’un net bir strateji ortaya koyamadığını söyledi. Murphy, “Bu yönetimin ne yaptığını bildiğine dair hiçbir işaret yok. Ortada uygulanabilir bir savaş planı bulunmuyor. Hedefler ve amaçlar neredeyse her gün değişiyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP’A SERT SÖZLER

ABD’li senatör açıklamasında Başkan Donald Trump’a yönelik sert ifadeler de kullandı. Amerikan askerlerinin ve askeri liderlerin zor bir durumla karşı karşıya bırakıldığını savunan Murphy, savaşın yönetilme biçiminin ciddi sorunlar yarattığını dile getirdi.

“SAVAŞ KÖTÜ GİDİYOR”

Murphy, çatışmaların hem ekonomik hem de güvenlik açısından ABD için ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi. Özellikle petrol fiyatlarının yükseldiğini ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının küresel enerji piyasalarını sarstığını belirtti.

İran’ın bölgedeki ABD müttefiklerine saldırı kapasitesini koruduğunu ve nükleer programının da ortadan kaldırılmadığını söyleyen Murphy, yaşanan süreci “tam bir felaket” olarak nitelendirdi. Murphy, sözlerini “Bu durumun sorumlusu tek bir kişi: Donald Trump. Çünkü bu savaşın ne hakkında olması gerektiği konusunda her gün fikrini değiştiriyor” ifadeleriyle tamamladı.