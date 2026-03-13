Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gözden Kaçmasın Araştırma ortaya koydu: Toplumun çoğu uyuyamıyor

Uzmanlara göre modern yaşam tarzı uyku kalitesini ciddi biçimde düşürüyor. Yapılan araştırmalar, toplumun yalnızca küçük bir bölümünün gerçekten dinlenmiş şekilde uyandığını gösterirken, kaliteli uyuyanların yüzde 45 daha mutlu ve başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
Uyku krizi büyüyor

Uyku krizi büyüyor
Teknoloji kullanımı, stres ve yoğun yaşam temposu nedeniyle uyku problemleri tüm dünyada hızla artıyor.

1 15
Dünya Uyku Günü uyarısı

Dünya Uyku Günü uyarısı
13 Mart Dünya Uyku Günü bu yıl “İyi Uyu, Daha İyi Yaşa” sloganıyla kutlanırken uzmanlar uyku sağlığına dikkat çekiyor.

2 15
Herkes biliyor ama uygulayamıyor

Herkes biliyor ama uygulayamıyor
Araştırmalara göre toplumun %97’si uykunun sağlık için önemli olduğunu biliyor.

3 15
Ama iyi uyuyan çok az

Ama iyi uyuyan çok az
Ancak sabah gerçekten dinlenmiş şekilde uyananların oranı yalnızca %7 seviyesinde.

4 15
Uyku aslında bir temizlik süreci

Uyku aslında bir temizlik süreci
Uzmanlara göre uyku sırasında beyin adeta bir “temizlik operasyonu” gerçekleştiriyor.

5 15
Beyin gece çalışıyor

Beyin gece çalışıyor
Uyku sırasında beyin gün boyunca biriken zararlı maddeleri temizliyor ve bilgileri hafızaya kaydediyor.

6 15
Bağışıklık için kritik

Bağışıklık için kritik
Kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor.

7 15
Hücreler uykuda yenileniyor

Hücreler uykuda yenileniyor
Uyku sürecinde hücreler kendini onarıyor ve vücut yeniden enerji topluyor.

8 15
Mutlulukla doğrudan bağlantılı

Mutlulukla doğrudan bağlantılı
Araştırmalar, uykusundan memnun olan kişilerin %45 daha mutlu ve başarılı hissettiğini gösteriyor.

9 15
Uykusuzluk sadece yorgunluk değil

Uykusuzluk sadece yorgunluk değil
Uzmanlara göre yetersiz uyku obezite, diyabet ve kalp hastalıkları riskini artırabiliyor.

10 15
Beyni de olumsuz etkiliyor

Beyni de olumsuz etkiliyor
24 saat uykusuz kalmak, beyinde yasal alkol sınırının üzerinde sarhoşluk etkisi yaratabiliyor.

11 15
Modern yaşam uykuyu bozuyor

Modern yaşam uykuyu bozuyor
Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve gece ekran kullanımı uyku düzenini ciddi şekilde etkiliyor.

12 15
İyi uyku için ilk kural

İyi uyku için ilk kural
Uzmanlara göre her gün aynı saatte yatıp kalkmak uyku düzenini korumanın en önemli adımlarından biri.

13 15
Oda koşulları çok önemli

Oda koşulları çok önemli
Kaliteli bir uyku için serin, karanlık ve sessiz bir ortam oluşturulması öneriliyor.

14 15
Ekranı bırakın

Ekranı bırakın
Yatmadan en az bir saat önce telefon ve bilgisayar ekranlarından uzak durmak uyku kalitesini artırıyor.

15 15
Kaynak: Diğer
