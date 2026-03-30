Şırnak genelinde son 10 yılın en yüksek yağış miktarı kaydedilirken, sağanak yağış kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kasrik beldesine bağlı Koçbeyi köyünde aniden bastıran şiddetli yağış, kısa sürede sel sularına dönüştü.

Dağlık alanlardan gelen sel suları köy merkezine inerek cadde ve sokakları gölü çevirdi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği köyde, bazı noktalarda ulaşım tamamen durdu. Köy sakinleri, sağanağın etkisiyle yolların nehre dönüştüğünü belirterek ekili alanların ve bahçelerin de zarar görmesinden endişe ediyor.

Kasrik Deresi’nin taşmasıyla birlikte bölgedeki risk artarken, Koçbeyi köyüne muhtemel sel baskınlarına karşı AFAD ekipleri sevk edildi. Yetkililer, yağışların gece boyu sürebileceği uyarısında bulunarak dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların tahliye edilmesi noktasında uyarılarda bulundu.