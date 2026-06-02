AB Komisyonu, artan orman yangını risklerine karşı bu yaz AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında şimdiye kadarki en büyük ortak müdahale kapasitesinin hazırlandığını açıkladı.

Açıklamada, 14 Avrupa ülkesinden 777 itfaiyecinin yangın riski yüksek olan Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) önceden konuşlandırılacağı ifade edildi.

AB filosunda bulunan 22 yangın söndürme uçağı ve 5 helikopterin de ihtiyaç halinde destek vermeye hazır tutulacağı açıklamada yer alırken, bunun 2022'de başlatılan ön konuşlandırma programından bu yana en yüksek katılım seviyesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, son yıllarda orman yangını dönemlerinin uzadığı, yangınların daha erken ve daha yıkıcı hale geldiği ifade edilirken, orman yangını sezonu boyunca AB'nin 7 gün 24 saat Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi'nden riskleri takip edeceği ve konuşlandırmaları destekleyeceği aktarıldı.