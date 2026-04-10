Avrupa Birliği’ne üye 6 ülkede gerçekleştirilen geniş kapsamlı kamuoyu yoklaması, ABD’ye yönelik algıda dikkat çekici bir değişimi ortaya koydu. Politico Pulse tarafından 13-21 Mart tarihleri arasında Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya’da 6 bin 698 kişiyle yapılan ankete göre, Donald Trump yönetimindeki ABD artık Avrupa’da müttefikten çok tehdit olarak görülüyor.

Araştırmada katılımcıların yalnızca yüzde 12’si ABD’yi “yakın müttefik” olarak tanımlarken, yüzde 36’sı Washington’u Avrupa için tehdit olarak değerlendirdi. Aynı ankette Çin’i tehdit olarak görenlerin oranı ise yüzde 29’da kaldı.

Belçika, Almanya, İtalya ve İspanya’daki katılımcılar ABD’yi Çin’den daha büyük risk olarak görürken, Fransa ve Polonya’da Çin’in daha büyük tehdit olduğu görüşü öne çıktı. Rusya ise ankete katılanların yüzde 70’i tarafından en büyük tehdit olarak gösterildi.

ABD’ye karşı en olumsuz yaklaşımın görüldüğü ülke İspanya oldu. Bu ülkede katılımcıların yüzde 51’i ABD’nin Avrupa için tehdit oluşturduğunu belirtirken, İtalya’da bu oran yüzde 46, Belçika’da yüzde 42, Fransa’da yüzde 37 ve Almanya’da yüzde 30 olarak kaydedildi.

AVRUPA SAVUNMASINDA ORTAK ORDU DESTEĞİ ÖNE ÇIKTI

Öte yandan ankette Avrupa savunmasına ilişkin dikkat çeken sonuçlar da yer aldı. Katılımcıların yüzde 86’sı Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini savunurken, yüzde 69’u ulusal ordulara ek olarak ortak bir Avrupa askeri gücü kurulmasını destekledi.

NATO dayanışmasına destek de yüksek çıktı. Katılımcıların yüzde 76’sı, ülkeleri saldırıya uğramasa bile bir NATO müttefikinin savunulması için asker gönderilmesini desteklediğini ifade etti. Bu oran söz konusu ülke AB üyesi olduğunda yüzde 81’e yükseldi.

Ukrayna konusunda ise görüşler bölündü. Ankete katılanların yüzde 34’ü Avrupa’nın Ukrayna’ya yeterince destek vermediğini savunurken, yüzde 31’i mevcut desteği yeterli buldu, yüzde 30’u ise fazla olduğunu düşündüğünü belirtti.