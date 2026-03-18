ABD yönetimi, vize başvurularında 5 bin ila 15 bin dolar arasında teminat yatırılmasını gerektiren ülke sayısını 50’ye çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, daha önce 38 ülkenin dahil olduğu uygulamaya 12 ülke daha eklendi. Yeni eklenen ülkeler şunlar: Kamboçya, Etiyopya, Gürcistan, Grenada, Lesotho, Mauritius, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Papua Yeni Gine, Seyşeller ve Tunus.

Böylece teminat talep edilen ülke sayısı 50’ye ulaştı. Listeye eklenen ülkelerin büyük bölümünü Afrika ülkeleri oluştururken, Latin Amerika ve Asya-Pasifik’ten de birçok ülke kapsama alındı.

Öte yandan ABD yönetimi, Aralık 2025’te vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelen turistlerin sosyal medya geçmişlerini incelemeyi planladığını da açıklamıştı.