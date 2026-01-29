İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken Washington’dan Tahran’a yeni bir uyarı geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Amerikan donanmasının İran’a yakın bölgelere sevk edilmesinin ardından konuşan ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, “Anlaşma için hâlâ bir fırsat var” dedi.

Beyaz Saray’da açıklamalarda bulunan Hegseth, İran’ın nükleer silah peşinde koşmaması gerektiğini vurgulayarak, “İran’ın anlaşma yapması için tüm seçenekler masada. Aksi halde Başkan Trump’ın bizden beklediği her şeyi yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Gerilim, Trump’ın “İran’da yeni bir lider arayışının zamanı geldi” sözleriyle daha da artarken, Tahran yönetimi sert yanıt verdi. İran’dan yapılan açıklamada, Dini Lider Ali Hamaney’e yönelik herhangi bir saldırının topyekûn savaş anlamına geleceği belirtildi.

ABD’nin Abraham Lincoln uçak gemisini İran yakınlarına konuşlandırması tansiyonu yükseltirken, Trump son açıklamasında büyük bir donanmanın İran’a doğru ilerlediğini duyurdu ve Tahran’a “Nükleer silah içermeyen bir anlaşma için masaya oturun” çağrısı yaptı.

İran cephesinden ise sert mesajlar geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi “Ellerimiz tetikte” derken, Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani, İran’a yönelik bir saldırının Tel Aviv’in de hedef alınmasına yol açacağını açıkladı.