ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) ABD’ye ait bir F-18 savaş uçağının düşürüldüğü yönündeki iddiasını yalanladı.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, DMO’nun ABD jetini yeni gelişmiş hava savunma sistemlerini kullanarak, Chabahar üzerinde düşürdüğünü iddia ettiği hatırlatılarak, "İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmemiştir" denildi.



İRAN, F-18 SAVAŞ UÇAĞININ DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

DMO, ABD ordusuna ait bir F-18 savaş uçağının İran’ın Chabahar şehri üzerinde düşürüldüğünü açıklamıştı. Resmi İran basını ise düşen uçağa ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlamıştı.