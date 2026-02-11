İktidara yakınlığı ile bilinen Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’de ortaklaşa kurduğu vakıf TURKEN’in mal varlığının arttığı öğrenildi.

ABD Adalet Bakanlığı’na yapılan vakfın gelir ve gider harcamalarını gösteren bildirimlere göre, TURKEN-USA Vakfı’nın 2025 yılı geliri 50 milyon 199 bin 355 dolar olarak görünüyor. Bu paranın 26 milyon 299 bin 712 dolarının ENSAR Vakfı, 23 milyon 899 bin 643 dolarının da TÜRGEV Vakfı tarafından harcandığı belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Yılmaz Polat’ın haberine göre, 2014 yılında 24 milyon dolarla yola çıkan TURKEN Vakfı’nın, mal varlığı yüz milyon doları aştı. ABD’de “TURKEN Foundation Inc” olarak şirketleşen TURKEN Vakfı’nın, ABD vergi dairesine yaptığı 2024 yılı bildiriminde mal varlığı 99 milyon 212 bin 722 dolar olarak belirtiliyor.

2025 yılı vergi bildiriminde ise mal varlığı 117 milyon 368 bin 470 dolar oldu. Bağışçıları açıklanmayan milyonlarca dolarlık mal varlığıyla ABD medyasının da dikkatini çeken TURKEN Vakfı, 2018 yılında dünyanın en pahalı gayrimenkul kentlerinden birisi olan New York şehrinin Manhattan ilçesinin göbeğinde, Birleşmiş Milletler binasına birkaç sokak uzakta, eski bir binayı satın alarak “öğrenci yurdu” diye 21 katlı bir lüks bir gökdelen yapmaya başladı.

Büyük ölçüde tamamlanan bina 7 yıldızlı bir otel ayarında. “TURKEN-House” (TURKEN Evi) olarak da adlandırılan lüks gökdelenin giriş ve birinci katlarında mağazalar ve restoranlar olacak, ticari amaçlarla kullanılacak. 82 dairede tam donanımlı mutfaklar, ücretsiz hızlı internet ve kablolu televizyon bulunacak. Kiralar aylık 1300 ile 3 bin dolar arasında olacak. Binanın 15, 17 ve 21. katlarının VIP konuklar için ayrıldığı bildiriliyor. TURKEN Foundation Inc’in 2024 yılı resmi vergi bildiriminde 53 bin 322 dolar emlak vergisi ödediği görülüyor.