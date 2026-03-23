ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının itfaiye aracına çarptığı, olayda yaralananlar olduğu ifade edildi. Pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. 2 itfaiyeci ise yaralandı. havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Air Canada uçağının New York’taki LaGuardia Havalimanı’nda bir itfaiye aracıyla çarpışması sonucu 72 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçaktaki pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi.

HAVALİMANI KAPATILDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçağın ön kısmında ciddi hasar oluştuğu belirtilirken, kazada 2 itfaiyecinin pilot ve yardımcı pilotun ise yaşamını kaybettiği ifade edildi.

Kazanın ardından LaGuardia Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Tüm uçuşlar durdurulurken, seferlerde aksama yaşandı.

İlk değerlendirmelere göre kazanın kötü hava şartlarından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. Yetkililer olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.