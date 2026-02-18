ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda kaybolan kayakçılar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ABD basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri, California eyaletinde Sierra Nevada dağlarının Castle Peak bölgesinde etkili olan kar fırtınası sonucu yerel saatle 11.30 sularında çığ ihbarı aldıklarını belirtti.

4'ü rehber 16 kişilik kayakçı grubunun çığ altında kaldığını ifade eden polis, 6 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Polis, çığ altında kalan diğer 10 kişinin halen arandığı ve ekiplerin zorlu hava koşulları nedeniyle güçlük çektiği bilgisini paylaştı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre kayak turuna çıkan ekibin üstüne bir anda çığ düştü. Yetkiler, acil durum cihazının yaptığı bildirim ile durumdan haberdar olduktan sonra kaza alanına gitti. Yetkililer, hava koşullarının çok tehlikeli olduğunun altını çizerek arama kurtarma çalışmalarının oldukça yavaş ilerleyeceğinin altını çizdi.

Bölgede çığ tehlikesinin hala çok yüksek olduğu öğrenildi. Kayak turunu organize eden şirket yaptığı açıklamada kazanın dönüş yolunda meydana geldiğini belirterek konuyla ilgili yetkililer ile işbirliğinde olduklarını duyurdu.