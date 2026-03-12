ABD'nin Michigan, West Bloomfield eyaletindeki Temple Israel Sinagogu'na saldırı gerçekleştirildi. FBI Direktörü Kash Patel, "FBI ekipleri, Michigan'daki ortaklarıyla birlikte Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçla çarpma ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor" sözlerini sarf etti.

İddialara göre silahlı bir kişi otomobiliyle sinagoga çarptı ve ateş açtı. Çarpışmanın etkisiyle araç alev aldı, sinagogun çatısından dumanlar yükseldi. Güvenlik güçleri tehlikenin sürdüğünü duyurdu, bölge sakinlerine 'bulundukları yerde kalmaları' uyarısı gerçekleştirildi.