Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD'de parazit kaynaklı bağırsak enfeksiyonu olan siklosporiyazis vakalarında dikkat çeken artış yaşanıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, hastalık şu ana kadar 45 eyalette 18 bini aşkın kişiyi etkiledi.

CDC'nin açıklamasına göre mayıs ayından bu yana laboratuvar ortamında doğrulanan 6 bin 707 yerel vaka tespit edildi. Bu hastalardan 423'ünün tedavi için hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Bunun yanı sıra laboratuvar doğrulaması henüz tamamlanmayan ve ileri inceleme gerektiren 11 bin 500'den fazla şüpheli vaka da kayıtlara geçti. Böylece ülke genelindeki toplam vaka sayısı 18 bini aştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 9 eyalette görülen vakaların bazı restoranlarda servis edilen doğranmış buzdağı maruluyla bağlantılı olabileceği belirlendi. Yetkililer, söz konusu gıda kaynaklı bulaş ihtimali üzerine incelemelerini sürdürüyor.

Siklosporiyazis, mikroskobik Cyclospora parazitinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonu olarak biliniyor. Hastalık, kirli su veya hijyen kurallarına uygun şekilde işlenmeyen gıdalar, özellikle çiğ tüketilen sebze ve meyveler aracılığıyla bulaşabiliyor. En yaygın belirtileri arasında uzun süren şiddetli ishal, karın ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik yer alıyor.