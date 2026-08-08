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ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde faaliyet gösteren South Chicago Chapel adlı cenaze evinde yaklaşık 60 cesedin uygunsuz koşullarda tutulduğunun belirlenmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cook County Adli Tıp Kurumu ekipleri, cenazelerin kimliklerini belirlemek ve ailelerine ulaşmak için çalışma yürütüyor. Yetkililer, kimlik tespit sürecinin birkaç gün sürebileceğini bildirdi.

Cenaze evinde bulunan cesetlerin farklı aşamalarda çürüdüğü, bazılarında ise kurtçuk istilası görüldüğü belirtildi. Olaydan perşembe günü haberdar olan yetkililer, cesetlerin binadan çıkarılması için gece boyunca çalışma yaptı.

SOĞUTMA SİSTEMİ OLMAYAN ALANDA TUTULDULAR

CBS News’in ulaştığı kayıtlara göre cenaze evinin yöneticisi Johanna Morgan’ın çok sayıda cesedin soğutma sistemi bulunmayan bir bölümde tutulmasına izin verdiği belirlendi. Binada ayrıca kemirgen istilası olduğu, sağlıksız koşulların cesetlerin hızla çürümesine ve kurtçuk oluşumuna neden olduğu kaydedildi.

Illinois Finans ve Mesleki Düzenleme Kurumu (IDFPR), olayın ardından Morgan’ın mesleki lisansının askıya alındığını duyurdu. Cenaze evinin önünden kaydedilen görüntülerde ekiplerin ceset torbalarını binadan çıkararak araçlara taşıdığı görüldü.

AİLELERDE “YANLIŞ CENAZE” ENDİŞESİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından cenaze evinden daha önce hizmet alan bazı ailelerde de endişe başladı. Yakınlarının cenazelerinin doğru şekilde teslim edilip edilmediğini sorgulayan ailelerden Patrice Halliburton, hayatını kaybeden kız kardeşi Melody’nin burada yakılması gerektiğini ancak kendisine verilen cenazenin gerçekten kardeşine ait olup olmadığından artık emin olmadığını söyledi.

İşletmeciler Johanna Morgan ve eşi Clark Morgan’ın daha önce de benzer sorunlarla gündeme geldiği belirtildi. Illinois yetkililerine göre Clark Morgan’ın cenaze yöneticiliği lisansı 2024 yılında iptal edildi. Morgan’ın işlettiği Heights Crematory adlı krematoryum da cesetlerin uygunsuz şekilde muhafaza edildiğinin belirlenmesi üzerine 2025’te kapatıldı.

2023’TE YAKLAŞIK 200 CESET BULUNMUŞTU

Chicago’daki olay, ABD’de daha önce yaşanan benzer skandalları da yeniden gündeme taşıdı. Colorado’da 2023 yılında Return to Nature adlı cenaze evinde yaklaşık 200 ceset bulunmuştu.

ABD’de cenaze evlerinin denetimi ve lisanslandırılmasına ilişkin kurallar büyük ölçüde eyalet yönetimleri tarafından belirleniyor. Bu nedenle lisans ve denetim şartları eyaletlere göre farklılık gösterebiliyor.

ABD Ulusal Cenaze Direktörleri Birliği Başkanı Dan Ford ise olaydan etkilenen aileler ve yakınları nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını açıkladı.