ABD merkezli NBC News televizyonunun yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre eyalet içindeki Fort Washington Parkı'nda patlayıcı düzenekleri bulundu.

İhbar üzerine kolluk kuvvetleri ve bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kontrollü şekilde tahliye edilen park, ziyarete kapatıldı.

HERHANGİ BİR TEHDİT BULUNMUYOR

Prince George'sherhangi bir tehdit bulunmuyor County İtfaiye Departmanı (PGFD) yaptığı açıklamada "Halk için şu anda herhangi bir tehdit bulunmuyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) açıklamasında kuruluş bünyesindeki Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Dairesince (ATF) olaya yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "İlk bulgular, cihazların yakın zamanda yerleştirilmediğini ve ziyaretçiler veya çevredeki topluluk için aktif veya devam eden bir tehdit olduğunu gösteren hiçbir bilgi olmadığını gösteriyor." denildi.

Haberde yayımlanan çevrim içi fotoğraflarda bomba imha ekibinin olay yerinde koruyucu kıyafetler giydiği görüldü.