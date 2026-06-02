ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 731 bin artışla 7 milyon 618 bine ulaşırken, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 6 milyon 860 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısına ilişkin mart ayı verisi 6 milyon 887 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Nisanda açık iş sayısı, profesyonel ve ticari hizmetler sektöründe artarken finans ve sigorta sektöründe azaldı.

Açık iş sayısındaki (istihdam talebi) sert yükselişe tezat olarak, fiili işe alım ve işten ayrılma rakamlarında düşüş yaşandı.

İşe alım sayısı söz konusu dönemde 419 bin kişilik azalışla 5 milyon 116 bine geriledi.

İstifa, emeklilik ve işten çıkarılma dahil olmak üzere işinden ayrılanların sayısı nisan ayında 399 bin kişi azalarak 4 milyon 978 bin seviyesine düştü.

Uzmanlar, açık iş sayısındaki bu beklenmedik yükselişin ABD iş gücü piyasasının halen dirençli olduğunu gösterdiğini, ancak işe alımlardaki düşüşün işverenlerin seçici davrandığına işaret edebileceğini belirtiyor.