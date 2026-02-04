ABD’de Trump yönetiminin donanmasını modernize etmek ve yeni gemilerin inşası için gözünü Türkiye’ye diktiği öğrenildi. Middle East Eye’da yer alan habere göre ABD yönetimi, Türkiye ile geçen yıldan bu yana yeni gemilerin inşası için görüşüyor.

Haberde Türkiye’nin özellikle Milgem Projesi ile yerli ve milli gemi inşası için atağa kalktığı belirtilirken Trump’ın ocak ayında "Eskiden günde bir gemi inşa ederdik. Artık gemi inşa etmiyoruz. Bunu yeniden başlatmak istiyoruz. Ve belki de gemi inşa etme konusunda müttefiklerden de yararlanacağız. Belki de mecbur kalacağız” şeklinde yaptığı açıklama hatırlatıldı.

Haberde ismi açıklanmayan yetkililerin verdiği bilgilere göre, ABD temsilcileri Türkiye'nin gemi bileşenleri tedarik edip edemeyeceğini araştırdı. Ayrıca Ankara'nın ABD Donanması'na ek fırkateynler inşa etmesinde yardımcı olma olasılığı da görüşüldü.

Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, "ABD gemi inşa sanayisi gerçek bir kriz içinde ve Trump yönetimi, bu sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye ile görüşmeler yaptı” şeklinde konuştu.

Görüşmeler kapsamında, ABD Deniz Kuvvetleri Deniz Sistemleri Komutanlığı'ndan bir heyetin geçen hafta İstanbul Deniz Tersanesi Komutanlığı'nı ziyaret ettiği öğrenildi.

Bir ABD sözcüsü ise Türkiye’nin değerli bir NATO müttefiki olduğunun altını çizerek "ABD ve Türk donanmaları denizde güçlü bir ortaklığa sahip ve bu ortaklığı genişletmenin yollarını sürekli arıyorlar” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ABD TERSANELERİNE YATIRIM YAPABİLİR Mİ?

Türkiye ile ABD arasında yapıldığı öğrenilen görüşmeler akıllara Türk şirketlerin ABD’deki tersanelere yatırım yapabilip yapamayacağı sorusunu gündeme getirdi. Ancak ABD’deki mevcut yasalar buna engel oluyor. Ayrıca yasalara göre ABD’nin yurt dışında savaş gemisi üretmesi de mümkün görülmüyor. Ancak ABD Başkanı Trump, yeni gemi inşası için müttefik ülkelerle işbirliği yapmaya çalışıyor.

Öte yandan Türkiye ile daha derin bir savunma işbirliği, Kongre'de incelemeye tabi tutulabilir. Zira Kongre, Türkiye’ye 2019'da Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle CAATSA (Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamında yaptırımlar uygulamıştı.

ABD yönetimi son dönemde özellikle Asyalı müttefikleri ile gemi inşası konusunda işbirliği yapıyor. Bunun son örneği 2024 yılının aralık ayında yaşandı. Güney Koreli Hanwha Grubu, Philadelphia'daki Philly Shipyard'ı 100 milyon dolara satın aldı. Şirket yılda 20'ye kadar gemi üretmeyi hedefliyor.

“ABD GEMİ İNŞASI İÇİN SEFERBERLİK HALİNDE”

Donanmasındaki yaşlı gemi sayısının hızla arttığı ABD, yeni gemi inşası için adeta seferberlik haline geçti. Savunma sanayi uzmanı Kubilay Yıldırım ABD’nin en büyük zorluğunun, yeni tasarımlar geliştirirken ve yaşlanan filonun bakım ve modernizasyon ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda gemi üretimini artırmak olduğunu söyledi.