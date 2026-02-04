Hukuk eğitiminde çanlar çalıyor. Mevcutta bulunan 89 hukuk fakültesinin 67'si AKP iktidarı döneminde açıldı. Fakültelerin içerisini nitelikli eğitimle dolduramayan AKP iktidarı, son yıllarda kontenjan azaltma yoluna gitse de, başarılı olamadı.

KONTENJAN AZALIYOR AMA ADİL DEĞİL

2023-2025 yılları arasında toplam kontenjanda yüzde 34,17'lik bir düşüş yaşansa da, devlet-vakıf üniversitesi ayrımı yapılamadı. Devlet üniversitelerinde kontenjanlarda yüzde 49'luk bir düşüş yaşanırken bu oran vakıf üniversitelerinde yalnızca yüzde 10,1 oldu.

EĞİTİM PARALI OLMA YOLUNDA

Toplum Araştırmaları Enstitüsü'nün Hukuk Fakülteleri Raporu, Türkiye'de eğitimde fırsat eşitsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Devlet üniversitelerinde kontenjanlarda yüzde 50'ye yakın düşüş yaşanırken özel üniversitelerde bu düşüş yüzde 10 civarında oldu. Hukuk eğitimi özel üniversitelerin tekeline girmeye başladı. Bu da "Türkiye'de hukuk eğitimi paralı oluyor" endişelerini beraberinde getirdi.

(En Az Öğretim Üyesi Sahibi Fakülteler - Toplum Araştırmaları Enstitüsü/Hukuk Fakülteleri Raporu)

ÜNİVERSİTELERİN NİCELİĞİ ERİDİ

Rapor, "AKP döneminde üniversitelerin sayısı arttı, içi boşaltıldı" görüşünü destekliyor. Rapora göre, Niceliksel artışa rağmen, akademik niteliğin aynı hızla gelişemediği söyleniyor. Türkiye genelindeki 86 hukuk fakültesinde toplam 586 profesör görev yaparken, bu profesörlerin dağılımındaki adaletsizlik dikkat çekici olarak belirtildi. Profesörlerin yüzde 41’i sadece 10 köklü fakültede toplanmış, 5 hukuk fakültesinde ise hiç profesör bulunmuyor. 9 fakültede yalnızca bir profesör görev yapıyor. Bu istatistikler bile hukuk fakültelerinin nasıl içerisinin boşaltıldığını açıkça ortaya koyuyor.