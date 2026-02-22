ABD ordusu, Doğu Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneyi hedef aldı. Hava ve deniz unsurlarının katıldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

OPERASYON KONUSUNDA TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Uluslararası karasularında yürütülen ve uzun süredir eleştirilerin odağında olan “Güney Mızrağı Operasyonu”, bu son saldırıyla yeniden gündeme geldi. ABD ordusunun Pasifik’teki operasyonlarında bugüne kadar en az 148 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

ABD’DEN RESMİ AÇIKLAMA

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), teknenin bilinen bir “narko-kaçakçılık rotası” üzerinde seyrettiğini ve uyuşturucu operasyonlarına karıştığını savundu. Açıklamada, müdahalenin “ölümcül kinetik saldırı” kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

“ABD ASKERLERİNE ZARAR GELMEDİ”

Komutanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırının 20 Şubat’ta Güney Mızrağı Görev Gücü tarafından düzenlendiği aktarıldı. Teknedeki kişilerin “uyuşturucu teröristleri” olarak tanımlandığı açıklamada, ABD askeri personelinin operasyonda zarar görmediği vurgulandı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Bu son olayla birlikte ABD’nin Pasifik ve Karayipler’de aynı operasyon çerçevesinde gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı 148’e ulaştı. Washington yönetimi, söz konusu misyonu Latin Amerika’dan ABD’ye yönelik uyuşturucu akışını engellemeye yönelik bir güvenlik hamlesi olarak tanımlıyor.

ULUSLARARASI HUKUK VE İNSAN HAKLARI ELEŞTİRİSİ

Ancak operasyonlar, uluslararası hukuk ve insan hakları çevrelerinden yoğun tepki görüyor. Daha önce yayımlanan görüntü ve raporlarda sivillerin hedef alındığı iddiaları gündeme gelmiş, uzmanlar bu tür müdahalelerin yargısız infaz niteliği taşıyabileceği uyarısında bulunmuştu.