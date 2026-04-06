ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hegseth, İran’da düşen F-15 savaş uçağının pilotuna ilişkin de bilgi verdi. Pilotun saldırının ardından bir süre saklandığını ve daha sonra kurtarıldığını aktardı.

Hegseth, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Bugün en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak. Yarın da bugünkünden yoğun olacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (TSİ 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.