OLAYLAR

451 - Hun İmparatoru Attila, Franklar'ın elinde buluna Fransa'nın kuzeyindeki Metz şehrini ele geçirdi. Germen müttefikleriyle birleşerek; Reims, Mainz, Strazburg, Köln, Worms ve Trier kentleri yağmalandı.

1140 - İmparatoriçe Matilda, İngiltere'nin ilk kadın hükümdarı oldu ve "İngiliz Leydi" unvanını aldı.

1348 - Charles Üniversitesi Prag'da kuruldu.

1521 - Ferdinand Magellan, Cebu adasına ulaştı.

1712 - New York'ta köleler isyan başlattı.

1789 - Sultan I. Abdülhamid öldü, III. Selim tahta çıktı.

1795 - Fransa'da metre, uzunluk ölçüsü birimi olarak kabul edildi.

1827 - İngiliz kimyager John Walker'ın buluşu olan kibrit, İngiltere'de piyasaya sürüldü.

1906 - Vezüv Yanardağı, lav püskürttü ve Napoli şehri harabeye döndü.

1939 - II. Dünya Savaşı: İtalya, Arnavutluk'u işgal etti.

1939 - Adalet Bakanlığı çok eşle evlilik yasağını delmek için yapılan sahte iş sözleşmelerine karşı genelge yayımladı.

1943 - Batı Ukrayna'nın Terebovlia kentinde Naziler, 1100 Yahudiyi öldürüp toplu mezara gömdüler.

1945 - Kantaro Suzuki, Japon İmparatorluğu'nun 42. Başbakanı oldu.

1948 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak kuruldu.

1963 - Yugoslavya'da sosyalist cumhuriyet ilan edildi. 1946'dan bu yana "Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti" olan ülkenin adı Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

1964 - Pemba Halk Cumhuriyeti, bağımsızlığına son vererek Zanzibar ile birleşti. Zanzibar ve Pemba Adası ise, 26 Nisan 1964 tarihinde Tanganika Cumhuriyeti ile birleşerek Tanzanya devletini oluşturmuşlardır.

1969 - İnternet'in sembolik doğum günü.

1971 - ABD Başkanı Nixon, Vietnam'daki ABD birliklerinin geri çekilme hızını arttıracağını açıkladı.

1978 - ABD Başkanı Jimmy Carter, Nötron bombasının geliştirilme çalışmalarının durdurulmasına karar verdi.

1987 - Altı yıl süren Milliyetçi Hareket Partisi davası bitti. Genel Başkan Alparslan Türkeş, 11 yıl 10 ay hapse mahkûm oldu.

1994 - Almanya, sivil halka karşı kullanıldığı iddiasıyla Türkiye'ye silah ambargosu koydu.

2001 - 2001 Mars Odyssey fırlatıldı.[1]

2003 - Bağdat, tümüyle ABD'ye bağlı askerî birliklerin kontrolüne geçti.

2011 - 11 Mart'ta Tōhoku bölgesinde meydana gelen "2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi" olarak adlandırılan ve tarihinin en büyük depremini yaşayan Japonya'da, 7.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssünün ise Miyagi bölgesinin 40 kilometre açığında denizin altında olduğu ifade edildi.

2017 - 2017 Stockholm saldırısı sonucunda beş kişi öldü ve on beş kişi yaralandı.

2017 - Mısır'ın Garbiya iline bağlı Tanta şehrinde bulunan Saint George Kilisesi'nde Tanta saldırısı gerçekleştirildi.

2019 - Atatürk Havalimanı yolculu seferlere kapatıldı. İstanbul Havalimanı tam kapasite ile seferlerine başladı.

DOĞUMLAR

1506 - Franciscus Xaverius, Asya'da Hristiyan misyonerliğini başlatanlardan ve Cizvitler'in kurucularından (ö. 1552)

1652 - XII. Clemens, Papa (ö. 1740)

1727 - Michel Adanson, Fransız botanikçi ve doğa bilimci (ö. 1806)

1770 - William Wordsworth, İngiliz şair (ö. 1850)

1772 - Charles Fourier, Fransız ütopik sosyalist ve filozof (ö. 1837)

1786 - William R. King, Amerikalı siyasetçi ve diplomat (ö. 1853)

1798 - Pierre Leroux, Fransız filozof ve politik iktisatçı (ö. 1871)

1803 - Flora Tristan, Fransız yazar, sosyalist ve kadın hakları savunucusu (ö. 1844)

1811 - Hoca Tahsin Efendi, Osmanlı bilim insanı ve düşünür (ö. 1881)

1836 - Thomas Hill Green, İngiliz filozof (ö. 1882)

1847 - Jens Peter Jacobsen, Danimarkalı şair, yazar ve bilim insanı (ö. 1885)

1856 - Muhammed Abdullah Hasan, Somalili dini ve siyasi lider (ö. 1920)

1867 - Holger Pedersen, Danimarkalı dilbilimci (ö. 1953)

1870 - Gustav Landauer, Alman pasifist (ö. 1919)

1871 - Kajimukan Munaytpasov, Kazak güreşçi (ö. 1948)

1883 - Gino Severini, İtalyan ressam (ö. 1966)

1884 - Bronisław Malinowski, Polonyalı antropolog ve bilim insanı (ö. 1942)

1896 - Donald Winnicott, İngiliz psikanalist (ö. 1971)

1878 - Ivar Tengbom, İsveçli mimar (ö. 1968)

1882 - Kurt von Schleicher, Alman asker ve Weimar Cumhuriyeti'nin son Şansölyesi (ö. 1934)

1889 - Gabriela Mistral, Şilili şair, eğitimci ve diplomat (ö. 1957)

1891 - Ole Kirk Christiansen, Lego şirketinin kurucusu (ö. 1958)

1896 - Harika Lifij, Türk ressam (ö. 1991)

1915 - Billie Holiday, Amerikalı şarkıcı (ö. 1959)

1920 - Ravi Shankar, Hint müzisyen, sitar ustası ve besteci (ö. 2012)

1921 - Feza Gürsey, Türk fizikçi (ö. 1992)

1922 - Annemarie Schimmel, Alman İslam bilimcisi (ö. 2003)

1928 - Alan J. Pakula, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1998)

1928 - James Garner, Amerikalı sinema sanatçısı (ö. 2014)

1931 - Donald Barthelme, Amerikalı kısa öykü ve roman yazarı (ö. 1989)

1932 - Abdürrahim Karakoç, Türk şair ve gazeteci (ö. 2012)

1933 - Sakıp Sabancı, Türk iş insanı (ö. 2004)

1933 - Seyyid Hüseyin Nasr, İranlı yazar, akademisyen ve İslam düşünürü

1934 - Behcet Nacar, Türk sinema oyuncusu (ö. 2014)

1939 - Francis Ford Coppola, Amerikalı sinema yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü, En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi

1941 - Yurdaer Doğulu, Türk müzisyen (ö. 1987)

1944 - Gerhard Schröder, Alman siyasetçi ve eski Almanya Başbakanı

1945 - Farid Ali, Bangladeşli oyuncu (ö. 2016)

1946 - Colette Besson, Fransız atlet (ö. 2005)

1950 - Ahmet Edip Uğur, Balıkesir eski büyükşehir belediye başkanı

1952 - Süreyya Serdengeçti, Türk ekonomist, bankacı ve akademisyen (ö. 2025)

1953 - Fatih Erkoç, Türk müzisyen

1954 - Jackie Chan, Hong Konglu oyuncu

1959 - Ali Sürmeli, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1960 - Buster Douglas, Amerikalı boksör

1964 - Russell Crowe, Yeni Zelandalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1967 - Bodo Illgner, Alman futbolcu

1971 - Guillaume Depardieu, Fransız oyuncu (ö. 2008)

1971 - Victor Kraatz, Kanadalı buz patenci

1973 - Marco Delvecchio, eski İtalyan futbolcu

1975 - Karin Dreijer Andersson, İsveçli şarkıcı

1976 - Cem Cücenoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1978 - Duncan James, İngiliz şarkıcı

1982 - Agata Mróz-Olszewska, Polonyalı voleybolcu (ö. 2008)

1983 - Marcos Alberto Angeleri, Arjantinli futbolcu

1983 - Franck Ribéry, Fransız futbolcu

1985 - Saad el-Mücerred, Faslı şarkıcı ve pasif oyuncu

1986 - Brooke Brodack, Amerikalı Youtuber

1986 - Christian Fuchs, Avusturyalı futbolcu

1986 - Jan Rosenthal, Alman futbolcu

1987 - José Martín Cáceres Silva, Uruguaylı milli futbolcu

1988 - Abdusselam El Muhayni, Ummanlı futbolcu (ö. 2025)

1989 - Franco Di Santo, Arjantinli futbolcudur

1989 - Davide Santon, Arjantinli futbolcu

1989 - Sylwia Grzeszczak, Polonyalı müzisyen

1990 - Nickel Ashmeade, Jamaika doğumlu atlet

1991 - Luka Milivojević, Sırp futbolcu

1991 - Anne-Marie Nicholson, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1992 - William Silva de Carvalho, Portekizli futbolcu

1992 - Alexis Jordan, Amerikalı oyuncu

1992 - Guilherme Negueba, Brezilyalı futbolcu

1993 - Dani Díez, İspanyol basketbolcu

1995 - Sergio, Brezilyalı futbolcu

ÖLÜMLER

30 - İsa, Onun çarmıha gerilerek öldürüldüğüne inanılan gün

669 - Hasan bin Ali, 5. İslam Halifesi (d. 624)

924 - I. Berengar, 887'de İtalya'nın kralı (d. 845)

1498 - VIII. Charles, 1483 - 1498 arasında hüküm sürmüş olan Fransa kralı (d. 1470)

1503 - Zoi Palaiologina, Paleologos Hanedanı ailesi üyesi Bizans prensesi (d. 1455)

1600 - Bâki, Osmanlı şair (Divan edebiyatı şairi) (d. 1526)

1614 - El Greco, Yunan asıllı İspanyol ressam (d. 1541)

1651 - Lennart Torstensson, Ortala Kontu ve Virestad Baronu. İsveçli bir Mareşal ve askeri mühendisti (d. 1603)

1761 - Thomas Bayes, İngiliz matematikçi (d. 1701)

1789 - I. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 27. Padişahı (d. 1725)

1803 - François-Dominique Toussaint L'Ouverture, Haiti Devriminde yer almış Haitili devrimci önder ve yönetici (d. 1743)

1811 - Dositej Obradović, Sırp yazar, filozof, linguist, gezgin, poligot ve Sırbistan'ın ilk eğitim bakanı (d. 1742)

1816 - Christian Konrad Sprengel, Alman doğa bilimci, teolog ve öğretmen (d. 1750)

1823 - Jacques Charles, Fransız mucit ve bilim insanı (d. 1746)

1836 - William Godwin, İngiliz gazeteci, politik filozof ve yazar (d. 1756)

1861 - Elisha Otis, Amerikalı asansör imalatçısı (d. 1811)

1868 - Thomas D'Arcy McGee, Kanadalı yazar (d. 1825)

1891 - P. T. Barnum, Amerikalı sirk menajeri ve şovmen (d. 1810)

1912 - Abbott Lawrence Rotch, Amerikalı meteorolog (d. 1861)

1928 - Aleksandr Bogdanov, Rus bilim insanı, filozof ve bilimkurgu yazarı (d. 1873)

1941 - Blavatniy Nikifor İvanoviç, Ukraynalı asker ve toplum eylemcisi, dramaturg, gazeteci (d. 1886)

1943 - Alexandre Millerand, Fransız Cumhurbaşkanı (d. 1859)

1947 - Henry Ford, Amerikalı otomobil üreticisi ve sanayicisi (d. 1863)

1950 - Walter Huston, Kanada doğumlu Amerikalı aktör (John Huston'ın babası) (d. 1884)

1954 - Saburō Kurusu, Japon diplomat (d. 1886)

1955 - Theda Bara (Theodosia Goobman), Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1885)

1980 - Mehmet İbrahim Karaca, Türk tiyatro oyuncusu (Cem Karaca'nın babası) (d. 1900)

1981 - Norman Taurog, Amerikalı film yönetmeni ve senarist (d. 1899)

1981 - Seyfettin Özege, Türk bibliyograf (d. 1901)

1984 - Othmar Pferschy, Avusturyalı fotoğrafçı (d. 1898)

1986 - Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Sovyet matematikçi ve iktisatçı (1975 Nobel Ekonomi Ödülünü Tjalling Koopmans'la paylaşan] (d. 1912)

1991 - Memduh Ünlütürk, Türk asker (d. 1913)

1998 - Sirus Kayıkran, İranlı futbolcu ve teknik direktör (d. 1962)

1999 - Muharrem Gürses, Türk senarist, oyuncu ve film yönetmeni (d. 1913)

2000 - Moacir Barbosa Nascimento, Brezilyalı millî kaleci (d. 1921)

2001 - Paul David Graf, Amerikalı oyuncu (d. 1950)

2005 - Melih Kibar, Türk müzisyen (d. 1951)

2008 - Perihan Altındağ Sözeri, Türk sanat müziği yorumcusu (d. 1925)

2014 - Peaches Honeyblossom Geldof, İngiliz köşe yazarı ve model (d. 1989)

2015 - Geoffrey Bond Lewis, Amerikalı western film oyuncusu (d. 1935)

2016 - Robert Deroy Windham, Blackjack Mulligan ring adıyla bilinen eski Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1942)

2017 - Relja Bašić, Hırvat oyuncu (d. 1930)

2017 - Christopher Morahan, İngiliz sinema ve televizyon yönetmeni (d. 1929)

2017 - Tim Pigott-Smith, İngiliz oyuncu (d. 1946)

2017 - Frans Widerberg, Norveçli ressam ve grafik sanatçısı (d. 1934)

2018 - Brigitte Ahrenholz, Eski Alman kürekçi (d. 1952)

2018 - Pyotr Brayko, Sovyet asker (d. 1919)

2018 - Peter Grünberg, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1939)

2018 - Božidar Smiljanić, Hırvat oyuncu (d. 1936)

2019 - Michael E. Busch, Amerikalı Demokrat siyasetçi (d. 1947)

2019 - Seymour Joseph Cassel, Amerikalı oyuncu (d. 1935)

2019 - Cho Yang-ho, Güney Koreli iş insanı (d. 1949)

2019 - Sandy Ratcliff, İngiliz oyuncu (d. 1948)

2019 - Hugo Ballesteros Reyes, Şilili siyasetçi ve diplomat (d. 1931)

2020 - Christian Bonnet, Fransız siyasetçi ve eski içişleri bakanı (d. 1921)

2020 - Roger Chappot, İsviçreli profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1940)

2020 - Robert Chaudenson, Fransız dilbilimci (d. 1937)

2020 - Jean-Laurent Cochet, Fransız aktör ve yönetmen (d. 1935)

2020 - Eddy Davis, Amerikalı caz müzisyeni (d. 1940)

2020 - Allen Garfield (doğum adı: Allen Goorwitz), Amerikalı aktör (d. 1939)

2020 - Henry Franklin Graff, Amerikalı tarihçi (d. 1921)

2020 - Yehuda Leib ("Leibel") Groner, (Lubavitcher Rebbe) ana sekreteri olan haham ve yazar (d. 1931)

2020 - Hudeydi, ud çalan ve besteler yapan Somalili müzisyen (d. 1928)

2020 - Feriburz İsmaili, İranlı millî futbolcu (d. 1940)

2020 - Sasi Kalinga, Hint aktör (d. 1960)

2020 - Mişik Kazaryan, Ermenistan doğumlu Rus fizikçi (d. 1948)

2020 - Jan Křen, Çek tarihçi, akademisyen ve muhalif siyasi aktivist (d. 1930)

2020 - Roger Matthews, İngiliz kriminolog (d. 1948)

2020 - Yaakov Perlow, Amerikalı Hasidik haham (d. 1930)

2020 - John Prine, Amerikalı country folk şarkıcısı, gitarist, söz yazarı ve besteci (d. 1946)

2020 - Nipper Read, İngiliz polis memuru ve boks yöneticisi (d. 1925)

2020 - Donato Sabia, 800 metrede uzmanlaşmış İtalyan orta mesafe koşucusu (d. 1963)

2020 - Thomas Scully, Galya futbol menajeri, rahip ve öğretmen (d. 1930)

2020 - Barbara Smoker, İngiliz insan hakları aktivisti, filozof ve yazar (d. 1923)

2020 - Miguel Ángel Tábet, Venezuelalı ilahiyatçı (d. 1941)

2020 - Hal Willner, Amerikalı televizyon ve müzik albümü yapımcısı (d. 1956)

2021 - Ferid Alekberli, Azeri tarihçi ve profesör (d. 1964)

2021 - Karel Pacner, Çek gazeteci, ekonomist ve yazar (d. 1936)

2022 - Garibaldi Alves, Brezilyalı siyasetçi (d. 1923)

2022 - Dušan Čkrebić, Sırp siyasetçi (d. 1927)

2022 - Ludwik Dorn, Polonyalı sosyolog ve siyasetçi (d. 1954)

2022 - Miguel Ángel Estrella, Arjantinli piyanist ve insan hakları aktivisti (d. 1940)

2022 - Birgit Nordin, İsveçli opera sanatçısı (d. 1934)