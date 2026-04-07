İtalya Serie A'nın 31. haftasında zirve yarışı yeniden alev aldı.

Lider Inter'in Roma'yı 5-2 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği geçmesinin ardından gözler zirve takibini sürdüren Milan ile Napoli'nin maçına çevrilmişti.

CONTE'NİN HAMLESİ 5 DAKİKADA SONUÇ VERDİ

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan dev mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sona ererken Antonio Conte'nin 74. dakikada oyuna yaptığı hamle maçın gidişatını değiştirdi.

Spinazzola'nın yerine oyuna giren Matteo Politano yalnızca 5 dakika sonra arka direğe yaptığı koşu sonrası düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek Napoli'yi 1-0 öne geçirdi.

Son dakikalarda gelen bu gole cevap vermekte zorlanan Allegri'nin öğrencileri zorlu deplasmandan puansız ayrıldı.

NAPOLI İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla puanını 65'e yükselten Napoli, 63 puanda kalan Milan'ın üstüne çıkarak ikinci sırayı kaptı.

Serie A'da 7 hafta kala lider Inter ile ikinci sıradaki Napoli arasında 7 puanlık fark bulunuyor.