Bu sezon Premier Lig'e yükselmek için mücade eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Championship'in 41. haftasında lider Coventry City'i ağırladı.

MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

MKM Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi.

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, Frank Lampard'ın ekibine diş geçiremedi ve zorlu mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Üst üste ikinci beraberliğini alan Hull City puanını 68'e yükseltirken Coventry City ise 84 puana ulaştı.

HULL CITY'NİN PREMIER LİG HEDEFİ İÇİN KRİTİK HAFTALAR

Championship'te bitime 5 hafta kala 5. sırada play-off hattında yer alan Hull City, Premier Lig hedefini gerçekleştirebilmek adına kritik maçlara çıkacak.

Hull City'nin kalan maçları şöyle:

Sheffield United (D)

Birmingham (E)

Leicester City (D)

Charlton Athletic (D)

Norwich City (E)