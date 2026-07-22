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Kaynak: AA

ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinden patlama haberleri geldi.

İran basınında yer alan bilgilere göre Tebriz, Huzistan ve Hürmüzgan'ın yanı sıra stratejik öneme sahip Çabahar Limanı çevresinde de patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların hangi noktaları hedef aldığı, saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TAHRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

İran basını, ABD’nin saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran’ın başkenti Tahran’da hava savunma sistemleri devreye girdiğini aktardı.



