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Piyasaların günlerdir merakla beklediği ABD enflasyon verilerinin beklentileri aşması küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Fed'in faiz artırımı endişeleriyle altın haftayı kayıpla kapatırken, brent petrol ve dolar tırmanışa geçti. Kripto para piyasalarında ise dalgalı seyir sürüyor.

ABD TÜFE VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Küresel piyasaların yönünü belirleyen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayı verileri açıklandı. Enflasyon aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilere paralel gelirken, yıllık bazda yüzde 3,7'ye ulaşarak öngörüleri aştı. Öte yandan, ABD'de eylül ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksleri de piyasa beklentilerini geride bırakarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek yıllık artış oranlarına ulaştı.

ALTINDA 'FED' BASKISI: HAFTAYI KAYIPLA KAPATTI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon verileri sonrası faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ve petrol fiyatlarındaki ralli, güvenli liman altın fiyatlarını baskıladı. Haftaya 4.194 dolar seviyesinden hızlı giriş yapan ons altın, kritik verilerin ardından gelen satış baskısıyla haftayı yüzde 0,70 değer kaybederek 4.165 dolardan tamamladı.

Küresel çaptaki bu düşüş, yurt içi piyasalara da yansıdı. Serbest piyasada haftaya 6.642 TL seviyesinden başlayan gram altın, yüzde 0,22'lik sınırlı bir kayıpla haftayı 6.628 TL bandından kapattı.

BRENT PETROL FIRLADI, DOLAR YÜKSELİŞTE

Haftanın en dikkat çeken hareketlerinden biri enerji piyasasında yaşandı. Pazartesi günü 104,52 dolar seviyesinde işlem gören Brent ham petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 5,18'lik sert bir yükselişle 109,94 dolardan bitirdi.

Döviz kurlarında ise yukarı yönlü ivme sürdü. Haftaya 49,33 TL'den başlayan dolar/TL kuru, haftalık bazda yüzde 0,34 kazanç sağlayarak kapanışı 49,50 TL seviyesinden gerçekleştirdi.

BİTCOİN 81 BİN DOLAR SINIRINDA

Kripto para piyasalarında ise satıcılı seyir hakimdi. Lider kripto para birimi Bitcoin, haftalık bazda yüzde 2,33 oranında değer kaybederek 81 bin dolar seviyelerindeki seyrine devam ediyor.