ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede İran’a yönelik ekonomik baskının artırılması konusunda anlaşmaya vardıkları öne sürüldü.

ABD merkezli Axios’un iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre, taraflar İran’ın özellikle Çin’e yaptığı petrol satışlarının hedef alınması ve bu kanaldan uygulanan yaptırımların sertleştirilmesi üzerinde durdu. Yetkililer, İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünün Çin’e yapıldığını ve bu hattın daraltılmasının Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirdi.

Haberde ayrıca, İran’a yönelik azami baskı stratejisinin yalnızca ekonomik adımlarla sınırlı kalmayabileceği, nükleer müzakerelerin başarısız olması durumunda bölgedeki askeri hazırlıklarla birlikte yürütülebileceği ifade edildi.

Netanyahu çekinceli

Görüşmede İran’ın nükleer silah edinmesini engellemenin ortak hedef olduğu belirtilirken, bu hedefe ulaşma yöntemi konusunda iki lider arasında yaklaşım farkı bulunduğu aktarıldı. Netanyahu’nun İran’la yapılacak bir anlaşmanın güvenilir olmayacağını savunduğu, Trump’ın ise diplomatik çözüm ihtimalini tamamen dışlamadığı ifade edildi.

Trump’ın İran’la anlaşma ihtimaline ilişkin danışmanlarından değerlendirme istediği, yetkililerin ise böyle bir anlaşmanın zor olmakla birlikte tamamen imkansız olmadığını ilettiği öne sürüldü.

Trump ve Netanyahu’nun 11 Şubat’ta Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede İran dosyasının yanı sıra Gazze ve bölgesel gelişmeler de ele alınmıştı. İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun ise 17 Şubat’ta Cenevre’de yapılması planlanıyor.