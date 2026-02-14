İran ile ABD arasında diplomatik temaslar devam ederken, ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığını büyük ölçüde yükseldi.

Pentagon, ikinci bir uçak gemisi taarruz grubunu bölgeye sevk etti. Gelişmiş savaş uçakları, istihbarat platformları ve hava-füze savunma sistemlerini de ileri üslerde yerleştirdi. ABD’nin bölgedeki deniz, hava ve savunma kapasitesi belirgin şekilde genişledi.

Geçen senenin son çeyreğinde ABD’nin bazı deniz unsurları Karayipler’e, bazı hava unsurları ise Asya-Pasifik’e aktarılmıştı. Yaşanan olay, Orta Doğu’daki kuvvet yoğunluğunu azaltmıştı.

Ocak ayı başında ABD yönetiminin İran'a karşı tehditler savurduğu dönemde Amerikan askeri çevrelerinde bölgedeki kuvvet yapısının geniş çaplı bir çatışma senaryosuna tam hazır olmadığı yönünde değerlendirmeler gerçekleştirilmişti.

Amerikalı yetkililer, konuşlandırmaların "önleyici hazırlık" kapsamında gerçekleştirdiğini ve bölgedeki ABD personelinin korunmasının öncelik taşıdığını belirtti.

BİR UÇAK GEMİSİ DAHA GÖNDERİLECEK

Bölgedeki deniz yığınağının merkezinde USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve taarruz grubu bulunuyor. USS Gerald R. Ford uçak gemisinin de bölgeye gönderileceği ifade ediliyor.

Uçak gemilerine USS Frank E. Petersen Jr., USS Michael Murphy ve USS Spruance başta olmak üzere güdümlü füze destroyerleri eşlik ediyor. Öte yandan USS McFaul ve USS Mitscher’in de Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sahasında görev yaptığı aktarıldı.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Washington diplomatik temasların devam ettiğini açıklasa da sahadaki askeri hareketlilik hızla sürüyor. İki uçak gemisi, geniş hava filoları, istihbarat uçakları ve mobil hava savunma sistemleri eş zamanlı şekilde görev yapıyor. ABD yönetimi, kuvvet konuşlandırmalarının devam edebileceğini ifade edildi.