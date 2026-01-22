Ulusal Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD yaptırımları ve Venezuela’dan enerji akışının durması nedeniyle zor günler geçiren Küba’ya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Sheinbaum, “Küba’ya hem petrol hem de insani yardım konusunda her zaman destek olmaya hazırız. Meksika, Küba için daha iyi koşulların oluşmasına katkı sağlayabiliyorsa, bunu yapmaktan geri durmaz. Bu, çok zor şartlar altında yaşayan Küba halkıyla kurduğumuz dayanışma ilişkisidir.” dedi.

Meksika dış politikasının kardeşlik ve dayanışma ilkelerine dayandığını vurgulayan Sheinbaum, gönderilen petrol miktarının oldukça sınırlı olduğunu belirterek, “Bu yardım halkın aleyhine değil. Üretimin çok küçük bir kısmı gönderiliyor ve tamamen dayanışma amacı taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Meksika’dan yola çıkan ve yaklaşık 86 bin varil yakıt taşıyan bir tanker, Küba’nın başkenti Havana’daki körfeze ulaştı.