Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola Kıbrıs’ta yüzlerce Türk’ü katleden terör örgütü EOKA’yı överek örgütün sözde kuruluş yıldönümünü kutladı. Metsola, EOKA’lı teröristlerin ‘Cesur ve fedakar insanlar’ olduğunu iddia etti.

Terör örgütünün Kıbrıs’taki sözde mücadelesini öven Metsola, "71 yıl sonra da Kıbrıs mücadelesi hafızamızda yaşıyor. Avrupa Parlamentosu Kıbrıs’ı desteklemeye devam edecek, kararlılıkla yanında duracaktır. Özgür Kıbrıs bir Avrupa meselesidir. Avrupa da kimseyi yalnız bırakmayacaktır" dedi.

KKTC’DEN TEPKİ YAĞDI

Avrupa Parlamentosu’ndan gelen skandal açıklamaya KKTC’den tepki yağdı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Avrupa Parlamentos’nun Kıbrıs Türklerinin güvenini sarstığını belirterek şunları söyledi:

“Avrupa Birliği Kıbrıs’ı bilmiyorsa bir zahmet öğrenmek, biliyorsa tutumunu yeniden gözden geçirmek zorundadır.

‘Kıbrıs’ta çözümü destekliyoruz, hatta “Kıbrıs’ta çözüme yardımcı olmak istiyoruz” diyen bir uluslararası kuruluşun yetkilileri bu sözleriyle, Kıbrıs’taki iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıslı Türklerin güvenini her gün biraz daha fazla sarstıklarının farkına varmalıdırlar!

AB’nin veya AB üyesi ülkelerin görüştüğümüz her yetkilisine, AB ile de “güven yaratıcı önlemler”e ihtiyacımız olduğunu söylememizin sebebi tam da budur!”

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise açıklamanın ‘akıl tutulması olduğunun altını çizerek, "AP Başkanının terörü övmesi açıkça bir skandal ve akıl tutulmasıdır. Başkan Metsola’nın, Kıbrıs Türk halkının hafızasında şiddet, acı ve saldırılarla yer etmiş EOKA’ya yönelik övgü içeren ifadeleri, açık bir skandal ve tarihsel gerçeklerin çarpıtılmasıdır. Avrupa Birliği yetkilileri şunu iyi bilmelidir. Terörü öven, tarihsel gerçekleri çarpıtan ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları yok sayan hiçbir yaklaşım bizim açımızdan yok hükmündedir” dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ EOKA

Terör örgütü EOKA, Rum lider Başpiskopos III. Makarios'un siyasi desteğiyle, Yunan ordusundan emekli albay Georgios Grivas tarafından Kıbrıs'ta İngiliz hakimiyetine son vermek ve Ada'nın Yunanistan ile birleşmesini sağlamak üzere kurulan örgüt, 1 Nisan 1955'te ilk eylemini yaptı.

Terör ögütü, ‘Kanlı Noel’ olarak bilinen olaylarda Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 çocuğunu saklandıkları banyo küvetinde öldürmüştü.

Kıbrıs'ta İngiliz idaresinin son bularak "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulmasıyla birlikte, Türkleri yeni kurulan devletten atmak için sayısız toplu katliama kalkışan terör örgütü EOKA, kendi görüşlerini benimsemeyen Rumları da katletti.