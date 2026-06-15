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Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB), hava yolu yolcularının haklarını genişleten yeni bir düzenleme paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Uzun yıllardır devam eden müzakerelerin ardından şekillenen kurallar, uçuş gecikmeleri ve iptallerinde yolcuların daha güçlü koruma altında olmasını hedefliyor.

AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu temsilcileri arasında varılan uzlaşmaya göre, yolcuların tazminat alma, yardım hizmetlerinden yararlanma ve alternatif ulaşım seçeneklerine erişim hakları daha açık şekilde tanımlanacak.

TAZMİNAT SÜREÇLERİ KOLAYLAŞACAK

Yeni düzenleme kapsamında hava yolu şirketleri, tazminat hakkı doğuran gecikmelerde yolcuları elektronik ortamda bilgilendirmek zorunda olacak. Başvuruların alınmasının ardından şirketler en geç 30 gün içinde ödeme yapacak veya ret gerekçesini açıklayacak.

Mevcut uygulamadaki tazminat tutarları korunurken, uçuşun üç saatten fazla gecikmesi veya kalkışa 14 günden az süre kala iptal edilmesi halinde yolcular tazminat talep edebilecek.

BAGAJ VE OTURMA HAKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Düzenleme ile ücretsiz el bagajı uygulaması devam edecek. Ayrıca bilet satın alma sürecinde el bagajını içeren fiyatların daha şeffaf şekilde gösterilmesi sağlanacak.

Ailelerin ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların yan yana oturabilmesi için ek ücret alınamayacak. Bunun yanında bazı yolcu grupları için "no-show" uygulaması tamamen kaldırılacak.

ALTERNATİF ULAŞIM HAKKI GÜÇLENİYOR

Uçuş iptali veya uçağa kabul edilmeme durumunda hava yolu şirketleri yolculara kısa sürede alternatif ulaşım seçeneği sunmak zorunda olacak. Şirketlerin belirlenen süre içinde çözüm üretememesi halinde yolcular kendi ulaşımını organize ederek masraflarını talep edebilecek.

Yeni kuralların yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin nihai onayı bekleniyor.