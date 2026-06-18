Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması

A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu kritik müsabakanın hazırlıklarını ABD'nin San Francisco şehrinde sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 1

Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ederken, San Jose Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla milliler Paraguay provasını gerçekleştirdi.

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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 2

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapılan idman, oyuncuların düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 3

Isınma hareketlerinin ardından basına kapalı olarak devam eden stratejik bölümde ise teknik patron Vincenzo Montella, Paraguay karşısında sahaya sürülecek galibiyet taktiği üzerinde durdu.

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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 4

Oyuncuların hırslı ve enerjik yapıları dikkat çekerken, milli takım kampında sakat veya eksik futbolcunun bulunmaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 5

San Francisco'daki bu önemli çalışmayı, takıma destek vermek üzere ABD'de bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da saha kenarından yakından takip etti.

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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 6

Başkan Hacıosmanoğlu, antrenman sonrasında teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 7

A Milli Takım, Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te yine San Jose Park'ta gerçekleştireceği son antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye geçecek.

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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 8

İşte Milli Takım'ın San Francisco'daki idmanından kareler...

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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 9
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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 10
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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 11
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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 12
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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 13
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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 14
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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 15
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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 16
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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 17
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A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması - Resim: 18
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