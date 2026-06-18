Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ederken, San Jose Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla milliler Paraguay provasını gerçekleştirdi.
A Milli Takım'da hedef: Paraguay... San Francisco'da basına kapalı taktik çalışması
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu kritik müsabakanın hazırlıklarını ABD'nin San Francisco şehrinde sürdürüyor.Kaynak: İHA
İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapılan idman, oyuncuların düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Isınma hareketlerinin ardından basına kapalı olarak devam eden stratejik bölümde ise teknik patron Vincenzo Montella, Paraguay karşısında sahaya sürülecek galibiyet taktiği üzerinde durdu.
Oyuncuların hırslı ve enerjik yapıları dikkat çekerken, milli takım kampında sakat veya eksik futbolcunun bulunmaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
San Francisco'daki bu önemli çalışmayı, takıma destek vermek üzere ABD'de bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da saha kenarından yakından takip etti.
Başkan Hacıosmanoğlu, antrenman sonrasında teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.
A Milli Takım, Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te yine San Jose Park'ta gerçekleştireceği son antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye geçecek.
İşte Milli Takım'ın San Francisco'daki idmanından kareler...