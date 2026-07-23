Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

2026 Voleybol Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu.

Çeyrek final mücadelesinde ABD ile karşılaşan Çin, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazanarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

ÇİN, ABD'Yİ GERİDEN GELEREK ELEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan ABD, ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.

Çin ise ikinci sette oyuna ortak oldu ve 25-23'lük skorla eşitliği sağladı. Üçüncü seti de 25-20 kazanan Asya temsilcisi avantajı ele geçirdi.

Dördüncü sette yeniden üstünlüğü kuran ABD, 25-17'lik sonuçla mücadeleyi karar setine taşıdı.

Nefes kesen final setini 15-13 kazanan Çin, yarı finale yükselen taraf oldu.

TÜRKİYE-ÇİN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, final bileti için Çin ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları ile Çin arasındaki yarı final mücadelesi, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de oynanacak.