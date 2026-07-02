A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı.
Ay-yıldızlı ekipte Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Emre Melih Tunca teknik heyetin tercihiyle maç kadrosunda yer almadı.
İŞTE 12 KİŞİLİK KADRO
Türkiye'nin Bosna Hersek karşısındaki 12 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic ve Yiğitcan Saybir.
MAÇ BUGÜN OYNANACAK
Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki mücadele, Zenica'daki Husejin Smajlović Salonu'nda bugün TSİ 21.00'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.