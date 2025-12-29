Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’nde aralık ayı sonuna ödeme yapılması halinde bireysel emeklilikte devlet katkısının en üst limitini sunuyor. Aralık ayı sonuna ödeme yapılması halinde bireysel emeklilikte devlet katkısının en üst limitini sunuyor. Devlet, yatırılan her birikime yüzde 30 oranında destek sağlıyor. Örneğin bin liralık katkı payı yatırıldığında devlet 300 lira ek katkı payı veriyor.

NTV’de yer alan habere göre; 2025 yılında uygulanan brüt asgari ücret 26 bin 5 lira olduğundan 12 ay boyunca toplamda 312 bin 60 lira ödeme gerçekleştiyse en yüksek devlet katkısı 93 bin 618 lira oluyor.

Ancak Bireysel emekliliğiniz varsa ve ödemeleriniz 93 bin 618 liralık katkı payını tamamlamaya yetmediyse tamamlayacak kadar tutarı ödeyerek devlet katkısını sağlamış olacaksınız. 3 kişilik bir ailenin en üst sınırda BES devlet katkısı ödemesi halinde 280 bin 854 lira olmuş olacak. 93 bin 618 lirayı hak etme dışında örneğin 100 bin lira yatırarak 30 bin lira katkıyı alabilirsiniz.

Nakit ödeme yapanlar katkı avantajından yararlanacak.