Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'te hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş yaklaşık 8,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen devriye faaliyeti sırasında hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş yaklaşık 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.